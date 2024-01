Francis Ngannou: «Tyson Fury me debe una pelea»

Francis Ngannou quiere revancharse con Tyson Fury pase lo que pase. Ngannou (0-1) se enfrenta a Anthony Joshua (27-3) en un combate de boxeo a 10 asaltos el 8 de marzo en Riad, Arabia Saudita. Mientras tanto, el campeón de peso completo del CMB, Fury, se enfrenta a Oleksandr Usyk, que posee los títulos de peso completo de la AMB, la FIB, la OMB y la OIB, en una pelea por el campeonato indiscutible el 17 de febrero también en Riad.

Ngannou llevó a Fury al límite cuando lo derribó en una cerrada derrota por decisión en octubre pasado . Está ansioso por revertir las cosas con “The Gypsy King” independientemente del resultado de su próxima pelea.

«No estoy buscando al ganador de Tyson Fury (y Usyk). Estoy buscando a Tyson. Tyson me debe una pelea. Me importa una mierda el ganador de Usyk y Tyson. Voy tras Tyson. Gane o pierda, quiero a Tyson”.

Ngannou planea mejorar aún más su juego después de su impresionante actuación contra Fury. Reconoce que el elemento sorpresa ya no juega a su favor.

«Él ya me ha visto boxear, así que sabe un poco lo que vendrá después. A diferencia de Tyson Fury, eso fue de la nada, no sabía qué esperar. Joshua sabe qué esperar. Creo que esta vez necesito esforzarme aún más para hacer el trabajo”.

Según FanDuel , Ngannou es un perdedor de +500, lo que significa que una apuesta de 100 por el ex campeón de peso completo de UFC ganaría 500. Joshua es un favorito de -700, lo que significa que se necesitaría una apuesta de 700 para obtener una ganancia de 100. Ngannou cree que tiene mucho sentido que sea un gran perdedor.

«Me enfrentaré a un ex campeón, a un tipo que ha estado en el juego durante tanto tiempo, ganando y todo eso. Creo que él tiene 30 y tantos y yo 0-1. Vamos hombre. ¿Cómo puedes convertirme en un favorito?