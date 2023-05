Francis Ngannou: “Siempre me arrepentiré de no pelear contra Jon Jones”

El ex campeón de peso completo Francis Ngannou es el miembro más nuevo de la PFL por lo que admite que la pelea contra jon jones es la que siempre lo eludió. Jones vs. Ngannou fue la pelea deseada para el debut de peso completo de “Bones”, pero Ngannou optó por no participar en UFC antes de que se llevara a cabo el enfrentamiento.

Desafortunadamente, esto significa que cualquier pelea potencial entre Ngannou y el campeón de peso completo de UFC, Jon Jones, no ocurrirá pronto. Sin embargo, con Ngannou ahora como parte de la lista de PFL, seguramente habrá muchos enfrentamientos emocionantes y oportunidades para que muestre sus habilidades y continúe aumentando su base de fanáticos en las redes sociales.

“Siempre me arrepentiré de no pelear contra Jon Jones. Creo que sabes, estando en el deporte, estando en esta posición, lo que quieres hacer es ponerte a prueba contra alguien como Jon Jones, quien se erige como una CABRA del deporte”.

Dana White, ha expresado abiertamente su oposición a la promoción cruzada, lo que hace que la posibilidad de una pelea de Ngannou vs. Jones parezca poco probable.

“Aún hoy, pienso, si alguna vez hay una oportunidad de pelear contra Jon Jones, lo haremos. Pero no sé cómo. ¿Quizás una promoción cruzada? No sé. Pero Jon Jones es alguien con quien cualquiera que esté buscando hacer un legado en este deporte le gustaría pelear.

“Es como en el pasado, todo el mundo tiene que pelear: cuando eres el tipo, es bueno pelear contra Fedor porque él estaba haciendo lo suyo, y él era el tipo y no podías discutir eso. Creo que es lo mismo ahora. Y creo que va en ambos sentidos, incluso para Jon Jones. Incluso para Jon Jones, esta fue una buena pelea para dejar huella”.