Bo Nickal espera salir victorioso ante Tresean Gore

Bo Nickal espera llevar a Tresean Gore a su mundo en UFC 290. Nickal pelea contra Gore en el cartel principal del 8 de julio en el en T-Mobile Arena en Las Vegas.

Nickal viene de un exitoso debut en UFC contra Jamie Pickett. El ex campeón nacional de lucha libre de la División I espera no tener problemas para llevar a Gore al piso.

“Obviamente, probablemente espera mantenerlo en pie, espera poder mantenerse de pie y aprovechar sus puntos fuertes. Pero de la forma en que lo veo, realmente no siento que haya alguna forma en que pueda evitar que lo derrote. Incluso si defiende uno, seguiré acercándome a él. Estoy listo para ir por 15 minutos. Pero de manera realista, creo que lo tendré en el suelo, ya sea que lo derribe o lo derribe.

“Una vez que lo tengo en el suelo una vez, no se vuelve a levantar. Eso es seguro. No solo puedo sujetar a estos muchachos de MMA, sino que también puedo sujetar a los mejores luchadores del mundo, muchachos que han estado luchando toda su vida, más de 20 años. Eso es lo que hice en la universidad. Eso es lo que todavía puedo hacer hasta el día de hoy. Entonces, no sé cómo un tipo que va a entrenar lucha durante ocho semanas o una especie de lucha de medio tiempo en el sentido de MMA, no sé qué podrá hacer para detenerme.

Las cuatro victorias profesionales de Nickal se produjeron en la primera ronda, y ve que las cosas van de manera similar contra Gore. Como participante de “The Ultimate Fighter 29”, Gore obtuvo su primera victoria en el octágono cuando sometió a Josh Fremd con una estrangulación de guillotina en octubre pasado.