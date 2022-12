Las rencillas del campeón de los pesos pesados de la UFC, Francis Ngannou, con la promoción empezaron a aumentar incluso antes de ganar el cinturón de la UFC.

Durante un reciente video publicado en su canal de YouTube, Ngannou explicó cómo las secuelas de su primera pelea con Miocic desestabilizaron su relación con la UFC.

«Esta situación con la UFC comenzó hace mucho tiempo, mucho más de lo que la gente cree», dijo Ngannou. «Yo estaba en silencio y ellos estaban tratando de controlar la narrativa y luego manipular la perspectiva de la gente, la opinión de la gente al respecto. Y entonces yo era simplemente un tipo malo, un tipo que no quería pelear. Y entonces me hacen ver como el tipo malo, y no lo soy. Solo quería lo mejor para mí y deberías entenderlo, porque vosotros queréis lo mejor para vosotros.»

Después de que Miocic derrotara a Ngannou a través de una decisión unánime, White acusó a Ngannou de tener un gran ego, lo que impactó en su rendimiento. Citó las interacciones personales con Ngannou como la razón para sentir que el eventual campeón de peso pesado tenía un problema de ego.