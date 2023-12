En 2024, FITE implementará novedades que afectarán a quienes están suscritos a AEW Plus para ver Dynamite, Rampage y Collision. Informan de ello en el anuncio que leemos a continuación.

► Cambios en AEW Plus

«AEW está mejorando los beneficios para los suscriptores de AEW Plus en FITE e introduciendo un sistema de precios geoobjetivo.

Más contenido, beneficios exclusivos y precios geoobjetivos son algunas de las actualizaciones importantes como parte del compromiso de amplificar la experiencia AEW Plus para los miembros internacionalmente.

Desde que AEW abrió sus puertas a FITE en 2019, ¡mucho ha cambiado! Pensábamos que tener Dynamite y Rampage en AEW Plus era increíble, pero solo este año, hemos agregado nuevo contenido exclusivo como AEW Collision y los especiales Battle of the Belt. Además, continuamos nuestra dedicación al acceso bajo demanda a los clásicos del archivo selecto de AEW y promociones exclusivas solo para miembros.

Entrando en 2024, AEW Plus está en camino de ofrecer una experiencia de membresía realmente excepcional para los fanáticos. Aquí tienes un vistazo a los beneficios actualizados para nuestros dedicados espectadores:

Descuento exclusivo del 20% en Pay Per Views de AEW : Disfruta de un descuento especial en todos los Pay Per Views de AEW disponibles en FITE, haciendo tu experiencia de lucha aún más asequible.

: Disfruta de un descuento especial en todos los Pay Per Views de AEW disponibles en FITE, haciendo tu experiencia de lucha aún más asequible. Acceso exclusivo a ofertas de paquetes de Pay Per View de AEW : el exitoso «Paquete de 4 PPV» que todos pudieron obtener en 2023 para disfrutar de los PPVs más grandes de AEW del año a un precio reducido, ¡ahora estará disponible solo para suscriptores de AEW Plus!

: el exitoso «Paquete de 4 PPV» que todos pudieron obtener en 2023 para disfrutar de los PPVs más grandes de AEW del año a un precio reducido, ¡ahora estará disponible solo para suscriptores de AEW Plus! Los miembros pueden reservar su entrada s PPVs de lucha libre profesional más emocionantes por adelantado , protegidos de futuros aumentos de precio de PPV.

, protegidos de futuros aumentos de precio de PPV. Descuentos especiales del 20% o más en mercancía de la tienda AEW .

. Acceso prioritario para la compra de boletos para AEW All In London : los suscriptores de AEW Plus tendrán acceso prioritario para asegurar los mejores asientos en el estadio de Wembley a través de una venta anticipada exclusiva para la compra de boletos antes de la fecha de venta al público en general.

: los suscriptores de AEW Plus tendrán acceso prioritario para asegurar los mejores asientos en el estadio de Wembley a través de una venta anticipada exclusiva para la compra de boletos antes de la fecha de venta al público en general. Acceso bajo demanda a selectos historiales de Pay Per Views de AEW: Sumérgete en la rica historia de AEW con acceso exclusivo bajo demanda a una selección curada de históricos Pay Per Views de AEW.

Lanzamiento del sistema de precios geoobjetivo para suscripciones

A partir de diciembre de 2023, estamos implementando un avanzado sistema de precios geoobjetivo para AEW Plus, siguiendo las normas de las principales plataformas de transmisión, para ajustarse a las diferencias de costos regionales.

Habrá un ajuste modesto al precio de la suscripción en territorios específicos, que variará hasta un 20% más o menos con respecto a tu plan de suscripción mensual actual.

Este movimiento estratégico nos permite adaptar los costos de suscripción según las monedas locales. Debido a las tasas de conversión de moneda y los impuestos sobre el valor agregado (IVA) de la tienda de aplicaciones local, los precios finales pueden variar según tu proveedor de pago.

Este cambio es fundamental en nuestro compromiso de brindar aún más valor a AEW Plus, allanando el camino para una variedad de contenido emocionante y ofertas exclusivas en los próximos meses.

Estamos comprometidos a expandir AEW Plus aún más y seguir ofreciendo contenido emocionante y ofertas exclusivas. Desde el debut de AEW en FITE, nuestro viaje ha sido nada menos que increíble».