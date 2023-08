Dos de los talentos más valiosos que posee AEW, uno para la división varonil y otro para la femenil, son Bryan Danielson y Jamie Hayter. Y desgraciadamente, ambos se perderán All In, el evento de mayor importancia en la historia de la empresa.

El pasado mes, Danielson pasó por quirófano en pos de sanar su fractura de radio, sufrida durante su duelo contra Kazuchika Okada como estelar del último AEWxNJPW: Forbidden Door. Tony Khan dio esta semana novedades sobre el estado de «The American Dragon».

«Hay un poco más de claridad sobre cuándo regresará Bryan Danielson de su lesión. Estoy muy emocionado de tener de vuelta a Bryan. No quiero poner un plazo porque es una lesión complicada y una recuperación difícil, pero tengo mucha confianza en que Bryan regresará más adelante este año».

Mientras, todavía se desconoce qué lesiones atañen a Hayter, quien lleva inactiva desde su lucha en Double or Nothing 2023, donde perdió el Campeonato Mundial Femenil AEW. Dave Meltzer confirmó la semana pasada que Hayter no podrá competir en All In, y Fightful expuso que la gladiadora haría su regreso ya de cara a 2024.

► Danielson y Hayter: horizontes dispares

Ahora recogemos lo escrito por Dave Meltzer en el Wrestling Observer Newsletter de esta semana. Primero, acerca de Danielson.

«Bryan Danielson fue operado por su brazo roto el 3 de julio y en ese momento le dijeron que debían pasar tres meses antes de que pudiera regresar, aunque es posible que pueda adelantarlo una o dos semanas».

Y luego, al respecto de Hayter.

«El actual plazo estimado para el retorno de Jamie Hayter es febrero, debido a varias lesiones, aunque es una estimación aproximada».

La incógnita con Hayter y la naturaleza concreta de sus dolencias sigue ahí. Según Meltzer, no la veremos competir otra vez hasta pasados al menos seis meses. Esperamos en SUPERLUCHAS que 2024 sea definitivamente el año de Jamie Hayter.