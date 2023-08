ExWWE Big Cass revela el origen de su nombre en AEW

Primero como Colin Cassady y más tarde como Big Cass, Big Bill se dio a conocer en WWE; tuvo una carrera de siete años (2011-2018). Pero no terminó como hubiera deseado puesto que debido a controversias tanto luchísticas como de fuera de las cuerdas fue despedido. Entonces, después de haberse recuperado de su adicción al alcohol, emprendió una aventura en la escena independiente, bajo los nombres de Big Cazz o Caz XL hasta que en 2021 firmó con IMPACT, cambiando nuevamente su nombre a W. Morrissey. Y allí estuvo trabajando hasta unirse a AEW en 2022, donde usa el que conocemos actualmente. Cabe mencionarse que en los inicios de su carrera utilizaba Bill Young.

► El nombre Big Bill

Big Bill está buscando su hueco en la compañía All Elite, actualmente trabajando junto a Brian Cage, que a su vez también forma parte de la Mogul Embassy. El éxito que tendrá o no -también está trabajando en ROH- lo veremos con el paso del tiempo. Ahora nos detenemos un momento en su nombre actual para descubrir el origen. El mismo luchador lo da a conocer en su reciente aparición en el programa Hey! (EW). A él no le convencía mucho, pero a Tony Khan le encantaba.

«Me informaron que se propuso un nombre para mí, que era Big Bill, y pensé, ‘No estoy muy seguro al respecto’, y me dijeron, ‘A Tony le encanta’. Respondí, ‘Es fantástico’«.

Un poco como pasaría en WWE con Vince McMahon. Si a Tha Chairman le gusta, todo está bien. Podría decir eso de que se entienda la broma pero la verdad es que no hace mucho MVP contaba que no le convencía mucho una antigua canción de entrada pero dijo que sí porque al mandamás le gustaba. La verdad es que un nombre es importante, pero ni mucho menos tanto como lo que un luchador hace cada semana en televisión para demostrar su valía. Veremos qué le depara el futuro a Big Bill.