Ex WWE critican la actuación de Shawn Michaels en Raw

Shawn Michaels entró en escena en el último Monday Night Raw para increpar a Randy Orton por su brutal ataque a Ric Flair de la semana pasada. Pero no pudo hacer mucho pues recibió el mismo trato que su compañero en el Salón de la Fama de WWE: RKO y puntapié.

Entonces apareció el Campeón WWE, Drew McIntyre, oponente de "La Víbora" en SummerSlam 2020, para defender a HBK. Pudo hacerlo e incluso le dio una golpiza al agresor, pero finalmente acabó del mismo modo que los dos veces Hall of Famers.

► Ex WWE cuestionan a Shawn Michaels

Muchos están hablando de la actuación de Michaels afirmando que no vendió tan bien el ataque de Orton como debería. Porque no parecía tan lastimado como debería haberlo estado después de recibir sus dos remates; especialmente el segundo, una brutal patada a la cabeza que ha noqueado a todo aquel que la ha recibido. Por otro lado, muchos otros entienden que no puede esperarse lo mismo del ex luchador que antaño.

Cada cual tiene su opinión y en este caso queremos destacar las de varios ex WWE. Primeramente, Lio Rush realizó una publicación en Twitter que después eliminó, lo mismo que hizo con su cuenta. Pero de todas maneras conocemos cuál era su contenido.

"El Shawn Michaels de 2008 hubiera vendido ese puntapié hasta el mes siguiente...".

Bully Ray no eliminó su publicación, que dice lo siguiente:

An RKO and a punt to the head from Randy FUCKING Orton and Shawn is on his feet??????????????????#WWERaw@BustedOpenRadio — Bully Ray (@bullyray5150) August 18, 2020

"¿Un RKO y un puntapié en la cabeza del maldito Randy Orton y Shawn sigue de pie?".

También quiso opinar Velvet Sky.

So Shawn takes Orton’s RKO PLUS punt to the head & sits himself up in the corner & tries to get up like nothing happened.Basically no selling both moves.Way to bury Randy.Then Drew takes RKO alone & stays down selling like ur supposed to. Complete disrespect to Orton by Shawn.🤷🏼‍♀️ — ✨Velvet Sky✨ (@VelVelHoller) August 18, 2020

"Así que Shawn recibió el RKO y el puntapié en la cabeza y se sentó en la esquina e intentó ponerse de pie como si nada hubiera pasado. Básicamente, no vendió ninguno de los dos movimientos. Qué manera de enterrar a Randy. Drew únicamente recibió el RKO y lo vendió como debía hacerlo. Shawn faltó al respeto a Orton".

No está claro a dónde va a llevar este ataque de Orton a Michaels, pero parece que puede descartarse un combate entre ambos. Aún así, puede que HBK entre en el próximo PPV para facilitar la victoria de McIntyre. Eso en realidad no sería nada bueno para el monarca puesto que lo haría lucir débil. También podría ser que simplemente lo ocurrido no vaya a ningún lado y fuera para crear un poco de chicha en la rivalidad en torno al Campeonato WWE. Aunque, como un día Orton tenga que responder ante todas las leyendas que está atacando últimamente...

_____________________________

No te pierdas esta noche la cobertura de NXT, que, dado que AEW Dynamite se emitirá hasta el sábado, irá en solitario en las Wednesday Night Wars y tendrá las dos últimas luchas clasificatorias para la lucha de escaleras por el Campeonato Norteamericano: Finn Bálor vs. Velveteen Dream, y Johnny Gargano vs. Ridge Holland.

El domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.