Eugene: «Que WWE me despidiera fue algo positivo»

WWE tomó la decisión de despedir a Eugene en 2007 después de haber fallado la Política de Bienestar. El luchador llevaba tiempo batallando contra las adicciones y pese a sus esfuerzos y los de la compañía por dejarlas atrás, incluyendo un breve paso por rehabilitación, en aquel entonces no fue posible y ese fue el final de su carrera como Superestrella. En 2013 volvería como entrenador, pero solo duraría hasta 2014, cuando nuevamente se fue, publicando posteriormente un agradecimiento:

«Me gustaría dar las gracias a WWE, al Performance Center, los entrenadores y estrellas de WWE NXT por el año pasado. Fue un verdadero honor haber sido parte».

My Most Surreal Moment In WWE! Part of that surreal moment was what happened in the ring. The other part of that surreal moment was having the opportunity to drive “Superfly” Jimmy Snuka. Link in the comments below 👇 pic.twitter.com/GsukBhRowO

Una década después de dichas palabras, Nick Dinsmore (nombre real de Eugene) se acuerda de aquellos tiempos durante una reciente aparición en Developmentally Speaking.

Sobre su salida de la compañía: «Fui despedido por no cumplir con la Política de Bienestar. Aunque fallé en una prueba, y en ese entonces se suponía que eran tres, pero sé que probablemente fue lo mejor para mí en ese momento. Después de eso, no sabía qué iba a hacer. Entonces, el teléfono no dejaba de sonar para shows independientes, y empecé a trabajar casi tanto como lo hacía con la WWE en los shows independientes.»

Sobre su regreso a la compañía como entrenador en 2013: «Me dijeron que estaba en una lista breve de personas que querían contratar.. Estaban haciendo la transición de FCW en Tampa al Performance Center en Orlando y querían construir un gran equipo de entrenadores y me llevaron allí.»

Entre otros roles dentro de la industria, Eugene sigue luchando en la actualidad y su combate más reciente fue contra Michael Jerrick en UPW 25th Anniversary Show el 24 de febrero. Además, ha sido anunciado que tendrá otro el 29 de marzo también en la escena independiente.

ALW @WrestlingAtomic is excited to announce this HUGE 1st time ever match for our 8th Annual "ShamROCK N Brawl" taking place on Friday March 29th in Cocoa Florida

ALW Hardcore Championship:@JerrySwirlz69 vs. @UGeneDinsmore

Tickets at the link below:https://t.co/V6DpQwyHbC pic.twitter.com/u3Wd8TJiD2

— Atomic Legacy Wrestling (@WrestlingAtomic) March 1, 2024