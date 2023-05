¿Estará Vince McMahon en Night of Champions?

El día después de WrestleMania 39, tras el anuncio de la venta de WWE a Endeavor, el Jefe de Contenido de la empresa, pero Triple H indicó que “todo seguirá igual para los fanáticos”, y aunque muchos se quejaron del hecho de que el guión del programa del Raw post WrestleMania fuera cambiado varias veces, lo cual era un indicativo de que Vince McMahon volvía estar a cargo de la parte creativa, esa ha sido la única vez que el “Gran jefe” se hizo presente tras bastidores, por lo que el impacto ha sido mínimo hasta el momento.

► Vince McMahon no está en Arabia Saudita, Triple H sí

WWE Night of Champions está programado para celebrarse en Arabia Saudita el 27 de mayo, y la compañía se está preparando a lo grande. El cartel es bastante nutrido y veremos, entre otras cosas, la coronación del nuevo Campeón Mundial de Peso Completo WWE, con la lucha que disputen Seth Rollins y AJ Styles.

En cuanto a una posible presencia de Vince McMahon, PW Insider indicó en un reporte reciente que el presidente de la junta directiva de WWE no viajó a Arabia Saudita esta vez, y que Triple H será quien esté a cargo del espectáculo. La misma fuente agregó que Kevin Dunn también estará en el referido país.

“Para aquellos que han preguntado, Vince McMahon no está en Arabia Saudita para el evento WWE Night of Champions de mañana. Nos dijeron que había una oficina preparada para él en caso de que hiciera el viaje, pero ahora no se espera que esté allí.

Paul Levesque encabezará el espectáculo. Kevin Dunn también se encuentra en Arabia Saudita para el evento.”

Las Superestrellas ya se encuentran en Arabia Saudita y todos están listos para formar parte de un nuevo evento allí, del que WWE espera que sea todo un éxito.