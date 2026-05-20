Aunque desde que ESPN adquirió de manera exclusiva los derechos para transmitir los eventos premium de WWE en Estados Unidos, empezando con WrestlePalooza, evento premium realizado el 20 de septiembre de 2025, ESPN retiró toda la información de AEW en su sitio web oficial, ahora, oficialmente, AEW está de regreso en ESPN.

► ESPN , que cuenta con los derechos de transmisión de los eventos premium de WWE , realiza gran crónica de Darby Allin , Campeón Mundial de Peso Completo AEW

Sí, y es que ESPN, la casa oficial de los eventos premium de WWE en USA, ha vuelto a poner activa en su barra de menú la opción de que los fans vean noticias de AEW.

Y la primera nota para volver a escribir acerca de AEW en el sitio web oficial de ESPN ha sido una gran crónica de Darby Allin, el actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, escrito por Andreas Hale, y que compartimos a continuación con ustedes en su integridad, pues, sin duda alguna, hasta podría ser una movida de presión de ESPN hacia WWE para mejorar su producto.

Y es que, de hecho, la última noticia de AEW en el sitio web de ESPN fue del 12 de enero de 2026, en donde se hizo un listado de los futuros shows de AEW Dynamite, Collision y los PPVs de AEW. Ahora sí, la gran crónica especial de ESPN para Darby Allin:

“Darby Allin de AEW sigue tentando al destino… y regresando por más.

“En el violento teatro del caos coreografiado conocido como lucha libre profesional, Darby Allin es el dueño del riesgo extremo.

“Andreas Hale para ESPN.

“LOS ÁNGELES — La camiseta de malla y la gabardina de Darby Allin no logran ocultar completamente los moretones rosados y morados que comienzan a aparecer en su cuerpo. Sentado desayunando, apenas 12 horas después de una caótica lucha de relevos de seis hombres en AEW Revolution, el luchador profesional describe cómo uno de sus oponentes de la noche anterior le advirtió que el movimiento que quería hacer en el ring iba a ‘matar’ al luchador de 1.73 metros y 82 kilos.

“Ya había escuchado ese tipo de cosas antes, claro. Esta vez, según cuenta Allin, estaba parado sobre el filo del ring justo fuera de las cuerdas y se movió hacia la esquina cercana. Clark Connors, uno de los otros competidores en AEW, corrió desde el otro lado del ring, se lanzó entre las cuerdas, impactó a Allin con una lanza fuera del filo del ring… y ambos se estrellaron contra el suelo.

“‘Connors era nuevo en AEW y era su primer pay-per-view, así que necesitaba causar impacto’, le dijo Allin a ESPN. ‘Yo ya estuve en esa posición y sé lo que es querer causar impacto, así que pensé en ayudarlo a tener su momento’.

“Después de que Connors tuvo su momento a costa de Allin, un fanático se levantó de su asiento en primera fila en el Crypto.com Arena con ambas manos en la cabeza y gritó: ‘¿Cómo es que todavía no está muerto?’

“‘Ya he usado prácticamente todas mis nueve vidas’, dijo Allin, ‘así que no tengo respuesta para eso’.

“Para Allin, esa escena ni siquiera se acercó a atravesar una mesa en llamas y ver cómo la piel quemada se le desprendía sobre el asiento de cuero de su carro mientras manejaba de regreso a casa, o lanzarse desde una escalera de más de tres metros atravesando una puerta de vidrio templado que dejó visibles sus órganos internos. Bajo los estándares de Allin, el golpe que recibió de Connors esa noche fue suave.

The @BASTARDPAC just tossed @DarbyAllin off of the entrance ramp into FLAMING TABLES! Watch #AEWDynamite Blood & Guts LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/jmEldgz5nH — All Elite Wrestling (@AEW) November 13, 2025

“Durante casi toda su vida dentro de la lucha libre, Samuel Ratsch ha tenido una tendencia a jugar a la cuerda con la muerte. Sea cual sea el trato que hizo para evitar morir, eso ha permitido que su personaje de Darby Allin sobreviva a algunas de las acrobacias más peligrosas imaginables.

“Desde amarrarse el cuello con cinchos hasta ponerse morado cuando tenía tres años, hasta hacer un mortal hacia adelante desde un piano sobre concreto a los cinco años, hasta ser lanzado por unas escaleras de concreto durante una lucha… y escalar exitosamente el Monte Everest mientras hacía un kickflip en patineta a 6,388 metros de altura… Allin constantemente ha encontrado formas de tentar al destino y salir relativamente ileso. Más allá de algunos golpes y moretones, Allin, ahora de 33 años, solo se ha roto tres huesos luchando.

“En el violento teatro del caos coreografiado conocido como lucha libre profesional, Allin es el dueño del riesgo extraordinario, el heredero temerario de Evel Knievel. Los cánticos de ‘Por favor no te mueras’ son comunes durante sus luchas. También han acompañado las acrobacias de alto riesgo que ha compartido con el mundo fuera del ring.

“‘Si lo peor que me va a pasar es morir, pues que así sea’, dice Allin. ‘Está bien, pero no vale la pena quedarse sentado viendo pasar la vida sin hacer nada interesante con ella’.

“El rostro pintado a la mitad de Allin es una referencia al accidente automovilístico de su infancia que cobró la vida de su tío.

“NACIDO Y CRIADO en Seattle dentro de un hogar con sus dos padres y dos hermanos, había cuatro cosas que Darby Allin amaba mientras crecía: las acrobacias, la patineta, el punk rock y la lucha libre profesional. Desde sus primeros recuerdos supo que quería dedicar su vida a una de esas cosas, aunque nunca imaginó que terminaría convirtiendo su vida en una mezcla de todas ellas.

“El primer encuentro real de Allin con la muerte ocurrió a los cinco años, cuando sobrevivió a un accidente automovilístico que mató a su tío, quien conducía en estado de ebriedad, según contó Allin. El incidente lo llevó a adoptar un estilo de vida straight edge, alejado de las drogas y el alcohol para mantener la mente clara, pero también moldeó su manera temeraria de enfrentar la vida.

“‘En lugar de alejarme del fuego, seguí acercándome a él hasta meterme completamente, porque ese dolor era lo que me hacía sentir vivo’, dijo Allin.

“Sus padres nunca entendieron por qué su hijo estaba tan fascinado con el peligro, pero Allin pasó su infancia creando su propio caos para inyectarle dopamina a lo que él sentía que era una vida sin rumbo.

“‘Había noches en las que estaba en el patio trasero de nuestra casa en Washington y tenía un enorme tanque de gasolina. Le echaba gasolina a una papa horneada que prendía en fuego para que nosotros [mis hermanos] pudiéramos jugar papa caliente de verdad a las tres de la mañana’, recordó Allin sobre un incidente en su adolescencia. ‘Y entonces las llamas alcanzaron el tanque mientras lo sostenía en mi mano, el tanque explotó, me rompí un dedo y le quemé la piel de la pierna a mi hermano’.

“‘Mis padres salieron y dijeron: “Se va a matar o va a hacer algo completamente loco”. Pero era porque yo pensaba que mi vida no iba a significar nada, así que necesitaba sentir algo’.

“La lucha libre profesional le hizo sentir algo, aunque siempre había estado en la periferia de su vida. Nunca sintió que pudiera ser una opción de carrera debido a los físicos culturistas de los luchadores de WWE en aquella época, hasta que el pequeño de ocho años vio a Jeff Hardy y Matt Hardy en la infame TLC Match de WrestleMania 17 en 2001.

“‘Jeff y Matt Hardy definitivamente me hicieron sentir que era posible porque no se trataba de su físico’, dijo Allin. ‘Se trataba más de lo que estaban dispuestos a soportar por el público’.

“Después de graduarse de la secundaria —pesando apenas 53 kilos— las aspiraciones de Allin de convertirse en luchador profesional fueron rechazadas por todos, incluido su padre, quien le dijo que fuera ‘más realista’.

“Allin fue a una escuela de cine en Arizona, pero abandonó a los pocos meses y trabajó en empleos ocasionales como lavar platos y surtir estantes en una tienda 99 Cents Only. Una noche, mientras todavía estudiaba, asistió a un show independiente de lucha libre y dijo que era ‘la peor lucha libre que hayas visto en tu vida’. Pero la gente, incluido él mismo, había pagado por asistir, y ahí fue cuando se le prendió el foco.

“‘Si la gente está pagando por ver esto, quizá realmente debería intentarlo’, dijo Allin. Y simplemente dije: ‘Al demonio, voy a apostarlo todo por esto’.

“El complejo de 14 acres que Allin construyó en Georgia funciona como un espacio privado y creativo para hacer acrobacias, andar en patineta y entrenar.

“En 2014, Allin regresó a Seattle, vivió dentro de su carro y encontró la Buddy Wayne Academy, una escuela de lucha libre profesional. Allin era la persona más pequeña de toda la escuela, pero estaba dispuesto a usar su cuerpo de maneras que impresionaron a Buddy Wayne, quien había trabajado en WWE y WCW.

“El hijo de Wayne, Nick, actualmente firmado con AEW y el campeón más joven en la historia de la empresa con apenas 19 años, tenía nueve años cuando vio entrar a la escuela de lucha libre de su padre a un hombre extremadamente delgado, con una cresta de un pie de largo y carros de juguete pegados en la cabeza.

“‘Desde el segundo en que lo vi, me dije a mí mismo que era diferente’, le dijo Nick Wayne a ESPN.

“Mientras se desarrollaba como luchador, Allin se convirtió en amigo de la familia y estuvo muy involucrado en el crecimiento de Nick, especialmente después de que el padre de Nick muriera de un ataque al corazón en 2017.

“‘Era increíblemente disciplinado’, dijo Wayne, ‘y me enseñó a vivir sin miedo, además de que el tiempo es lo más valioso en esta tierra y no debe desperdiciarse’.

“Allin estaba prácticamente todos los días en la escuela aprendiendo las bases para convertirse en un luchador técnicamente sólido que aplicaba sus habilidades temerarias cuando era necesario.

“La patineta ha sido una de las grandes pasiones de Allin junto a la lucha libre desde que era un niño.

“Samuel Ratsch adoptó el nombre de Darby Allin como homenaje a Darby Crash, vocalista de la banda The Germs, y al ícono punk GG Allin. Ambos fueron figuras musicales temerarias que murieron por sobredosis de drogas. Su rostro pintado a la mitad es una referencia al accidente automovilístico de su infancia que le costó la vida a su tío.

“‘La mitad de mí se siente muerta por dentro’, dijo Allin. ‘Vivo la vida con un pie dentro de la tumba’.

“Allin rápidamente ascendió en el circuito independiente, dejando a los fanáticos impresionados con su estilo extremo y sus impactantes actos de violencia, mientras se apoyaba en una sólida base de lucha técnica.

“AEW surgió en 2019 con un enfoque mucho más libre dentro del ring, un lugar donde Allin se sintió como en casa. Allin firmó con AEW ese mismo año, con Tony Khan dándole su bendición para no cambiar absolutamente nada de su estilo dentro y fuera del ring.

“Al igual que la escena musical de Seattle que inspiró a Allin, AEW era el lugar donde el punk rocker no tendría que modificar su estilo para agradar a las masas.

“‘He visto bandas punk tocar en pequeños clubes sucios y era lo mejor. Luego veía esas mismas bandas en recintos más grandes y perdían su esencia’, dijo. ‘No me importa cuánta gente haya en el público ni con quién esté trabajando, yo voy a seguir siendo yo’.

“Allin fue emparejado con Sting cuando el miembro del Salón de la Fama llegó a AEW en 2020.

“EN 2020, Steve Borden, mejor conocido como Sting, debutó en AEW a los 61 años, cinco años después de sufrir una lesión en el cuello que aparentemente había acabado con su carrera mientras luchaba en WWE. La forma poco ceremoniosa en que desapareció de la lucha libre no le agradó a Tony Khan, quien lo llevó a AEW para darle una despedida adecuada.

“Sin que Allin lo supiera, el plan era unir a Sting con el temerario luchador como un experimento donde espíritus afines del pasado y del presente se unirían para el último recorrido de la leyenda.

“Inicialmente, el plan era que Allin y Sting participaran en luchas cinematográficas pregrabadas para permitir cortes, repeticiones y efectos visuales que ocultaran cualquier limitación de Sting debido a la edad y las lesiones.

“Pero Allin convenció a Sting de volver a luchar en vivo frente al público. Durante los siguientes tres años, el dúo permaneció invicto y Sting terminó retirándose como campeón de parejas AEW junto a Allin.

“Desde atravesar mesas hasta lanzarse desde escenarios y balcones, Sting estaba luchando sin miedo y disfrutando como nunca.

“‘Al principio trataba de hacerlo entrar en razón diciéndole que no necesitaba hacer esos movimientos riesgosos en cada lucha. Pero hombre… terminó influenciándome y acabé tomando muchos más riesgos de los que esperaba’, dijo Sting a ESPN.

“‘Al final, no sabías si el joven iba a lanzarse desde el balcón o si el viejo iba a hacerlo. Y a veces lo hacíamos juntos’.

“Allin estaba inspirando a una leyenda viviente a llevarse al límite y reescribir el final de su carrera.

“‘Sting no solo salió a tocar sus grandes éxitos’, dijo Allin. ‘Reescribió todo el maldito libro’.

“Aunque Sting ya está retirado, ambos mantienen una relación casi fraternal a pesar de los 34 años de diferencia entre ellos.

“‘Todavía no hemos tenido la oportunidad de jugar mini golf juntos. Aún le debo eso’, dijo Sting. ‘Seremos amigos hasta que uno de los dos deje este mundo’.

“‘Él me enseñó a vivir la vida al máximo’.

“‘Si lo peor que me va a pasar es morir, pues que así sea’, dice Allin. ‘Está bien, pero no vale la pena quedarse sentado viendo pasar la vida sin hacer nada interesante con ella’.

“Khan y Allin tienen un acuerdo: el luchador puede hacer prácticamente cualquier cosa que lo haga sentirse vivo, incluso saltar 29 metros con una Jeep por encima de su casa o hacer un salto bungee de más de 150 metros dentro de un cañón.

“‘Creo en dejar que los luchadores vivan sus vidas porque la lucha libre es el único deporte que funciona las 52 semanas del año sin temporada baja’, dijo Khan.

“‘Pero confío en Darby porque sus riesgos son calculados y respeta el peligro’.

“‘Excepto aquella vez con Sting cuando atravesó el vidrio. Esa fue la única vez que dudé si realmente respetaba el riesgo que estaba tomando’.

“Según Khan, ha tenido que decirle ‘no’ a Allin entre nueve y diez veces, incluyendo una ocasión en la que Allin sugirió que Sammy Guevara lo atropellara con un carro.

“En 2024, Allin quería algo más grande y peligroso que cualquier cosa que hubiera hecho antes: escalar el Monte Everest.

“Con la bendición de Khan, Allin pasó por un entrenamiento agotador que incluyó escalar montañas más pequeñas para aumentar resistencia, aprender a usar un piolet, sentarse dentro de cascadas congeladas para preparar su cuerpo contra la hipotermia y aprender a conservar oxígeno correctamente.

“Luego viajó al Himalaya para escalar la montaña más alta del mundo con 8,848 metros.

“‘Todo lo que había hecho en mi vida era rápido y lleno de adrenalina’, dijo Allin. ‘Escalar el Everest es arriesgar tu vida de la manera más lenta posible’.

“‘También tienes que estar en paz con la muerte’.

“El 18 de mayo de 2025, Allin alcanzó exitosamente la cima del Monte Everest después de ser agrupado con tres desconocidos para el ascenso.

“Más de 300 escaladores han muerto intentando subir el Everest, incluyendo cinco personas durante la temporada de 2025. Se estima que unos 200 cuerpos congelados siguen en la montaña.

“‘Estaba completamente en paz sabiendo que podía morir en esa montaña’, dijo Allin. ‘Pero ver a mi madre llorar antes del ascenso fue cuando realmente me golpeó la idea de que tal vez sería la última vez que vería a alguien’.

“Allin recordó pasar junto a cuerpos congelados mientras avanzaba hacia la cima.

“‘Era la forma más pura de supervivencia’, dijo. ‘No hay nada más real que luchar por tu vida sin ningún lugar a dónde ir y sin nadie que pueda salvarte’.

“El 18 de mayo de 2025 a las 8:40 a.m. hora local, Allin alcanzó la cima del Everest. Para celebrar la hazaña, plantó una bandera de AEW y grabó un video pidiéndole matrimonio a Sarah.

“Incluso en casa, hay señales de que Samuel Ratsch realmente es Darby Allin.

“Durante el desayuno hubo una pausa larga e incómoda mientras Darby y Sarah intercambiaban miradas hablando sobre su futuro juntos.

“‘¿Tener hijos me hará cambiar y tranquilizarme? No, no lo creo’, dijo Allin. ‘Porque en el momento en que tenga un hijo quiero demostrarle que no existe una edad en la que debas calmarte’.

“‘Si estoy jugando a lo seguro con mi hijo de cinco años, entonces eso no es Darby Allin. Pero si amarro al niño a un Can-Am y nos vamos a hacer saltos… entonces sí soy yo. Quiero que mis hijos tengan la confianza que yo nunca tuve mientras crecía’.

“Hasta ahora, Allin ha afirmado que la persona con la que llegó al mundo será exactamente la misma con la que se irá.

“Allin pudo ayudar a sus padres a retirarse, y ahora su padre trabaja como su asistente personal y participa en algunas de sus acrobacias.

“‘¿Por qué sus mejores años tendrían que haber sido solo cuando tenía veinte?’

“Aunque Allin ha sido exitoso, Sarah describe a su prometido como la persona menos egoísta que ha conocido.

“‘Él se preocupa tanto por cuidar a todos los demás que lo único que le preocupa de sí mismo es mantener su cuerpo y su mente sanos para poder seguir proveyendo’, dijo Sarah.

“Incluso con la fama que trae luchar en televisión, eso no evitó que Allin estuviera pegando volantes por toda la ciudad la noche antes de AEW Spring BreakThru en Everett, Washington.

“En ese evento, Allin retó al Campeón Mundial de AEW, MJF, en una arena ubicada a apenas 16 kilómetros de la Buddy Wayne Academy.

“‘Pensé para mí mismo: el retador al campeonato mundial está pegando volantes por toda la ciudad’, dijo Allin.

“‘La gente dice amar AEW, pero no creo que nadie ame AEW tanto como yo’.

“‘Hay personas que tienen límites sobre lo que harían por AEW, pero yo haría literalmente cualquier cosa por este lugar’.

“Sin saberlo en ese momento, había llegado la hora de que AEW reconociera y recompensara todo lo que le había dado a la empresa.

“‘Darby ha estado aquí desde el primer episodio de Dynamite y se convirtió en alguien en quien los fanáticos realmente creen’, dijo Khan.

“‘Siempre ha dado absolutamente todo por este negocio y era el momento perfecto para convertirlo en Campeón Mundial de AEW y la cara de la empresa’.

“Allin derrotó a MJF por el Campeonato Mundial de AEW el 15 de abril en su estado natal de Washington.

“En el evento estelar de AEW Spring BreakThru, Allin derrotó a MJF en menos de tres minutos para convertirse en Campeón Mundial de AEW.

“Sting viajó para celebrar junto a Allin frente a los fanáticos que lo vieron pasar de vivir dentro de su carro a convertirse en campeón mundial de una de las empresas de lucha libre más grandes del mundo.

“Todo siendo él mismo.

“Pensarías que el nuevo campeón de AEW se tomaría las cosas con calma después de ganar el título más importante de la empresa.

“No Darby Allin.

“‘Pocos días después de convertirme en campeón, fui a la casa de Travis Pastrana e hice un salto de más de 36 metros sosteniéndome de unos manubrios de bicicleta que atornillé encima de un Can-Am’, dijo Allin.

“‘Si perdía el agarre de esos manubrios, definitivamente era el final. Pero tenía que volver inmediatamente a vivir mi vida como en la canción de Sammy Davis Jr., “I’ve Gotta Be Me”.

“La respuesta a la pregunta ‘¿Cómo es que Darby Allin todavía no está muerto?’ es diferente hoy, antes de Double or Nothing, de lo que era en marzo.

“‘Hay una razón por la que no morí tantas veces, y es porque todavía tengo muchísimo por ofrecer’, dijo Allin.

“‘No importa lo que pase, estoy en paz con lo que sea que me ocurra. Si es tu momento de irte, entonces es tu momento de irte’.

“‘Pero claramente… todavía no es mi momento’”.