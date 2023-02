¿Es factible regreso de Ngannou a UFC? Sonnen opina

La ex estrella de la UFC Chael Sonnen no cree que el barco haya zarpado del todo en cuanto a un posible regreso al octágono de Francis Ngannou.

Durante un reciente video subido a su canal de YouTube, el ex retador al título de peso medio y semicompleto Sonnen dio sus últimas opiniones sobre la situación y el futuro de Ngannou.

“Estamos en esta posición en la que no creo que se haya acabado. Y no voy a permitir que la narrativa en las MMA cambie. (No estoy) pasando página o cerrando el libro sobre la idea de Francis Ngannou – todavía no”, dijo Sonnen. “Hasta que Francis no nos diga que cerremos el libro, que ha terminado, que está retirado, que ha seguido adelante, no voy a dejar que suceda. No sólo no voy a dejar que suceda, ni siquiera voy a dejar que suceda dentro de la UFC. Creo que sigue siendo una muy buena opción. Creo que es una opción muy viable.

“Hay maneras de ir y sus son maneras de volver. Y no se trata de quemar un puente o, ‘¿Qué has hecho por mí últimamente? Realmente no lo es”, continuó Sonnen. “La regla para volver a la UFC es la misma que para entrar en la UFC… Simplemente, ‘Esto es lo que me gustaría hacer’. … Francis puede volver. En este momento, él no quiere hacerlo. Pero la necesidad de Francis podría cambiar“.

Si Ngannou regresa a la UFC, tendrá que pasar por otro campeón para volver al trono que recientemente decidió abandonar. Tras la salida del camerunés, se anunció una pelea por el título vacante para UFC 285 el 4 de marzo.

Por un lado, el ex rey del semicompleto Jon Jones regresará en busca del oro en una segunda división. Frente a “Bones” estará Ciryl Gane, que marcó el último oponente de Ngannou en el Octágono antes de su marcha.