AEW valora lanzar un servicio de streaming con WB

All Elite Wrestling está iniciando su cuarto año y lejos de que es impresionante lo que han logrado hasta ahora todavía queda mucho trabajo por hacer. Por ejemplo, empezar a realizar house shows, lo cual parece será oficial a partir de mes de mayo. O tener su propio servicio de streaming, acerca de lo cual tenemos novedades. Nada que indique una fecha en lo relativo a cuando podría suceder, pero un reciente artículo de Bloomberg da unos cuantos detalles de lo que están planeando en la compañía de Tony Khan.

► AEW podría tener su servicio de streaming

“En marzo, Khan adquirió la pequeña pero respetada empresa de lucha libre profesional Ring of Honor de Sinclair Broadcast Group Inc. por una suma no revelada, agregando una nueva cosecha de luchadores, algo de propiedad intelectual y una extensa biblioteca de videos. AEW también está considerando iniciar un servicio de streaming, probablemente a través de un acuerdo con su socio de transmisión, Warner Bros. Discovery Inc., según una persona familiarizada con el pensamiento de la gerencia, que pidió no ser nombrada. El año pasado, AEW alcanzó $100 millones en ingresos anuales por primera vez, nos dice esta persona”.

Warner Bros. Discovery es la organización con la que AEW tiene su acuerdo de televisión para emitir Dynamite los miércoles en TBS y Rampage los viernes en TNT. Mientras tanto, Dark y Dark: Elevation los suben directamente a su canal de YouTube. Y sus eventos pueden verse a través de PPV o B/R Live. Podrías ser realmente beneficioso que tuvieran su propio servicio en streaming en muchos sentidos, así que veremos qué más novedades tenemos próximamente en este sentido.

¿Si AEW lanza un servicio de streaming, te suscribirías?