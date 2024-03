Eric Bischoff dice por qué hubiera amado ver a Will Ospreay en WWE

Eric Bischoff es un gran fanático de Will Ospreay. Así lo reveló luego del debut oficial de Ospreay como luchador a tiempo completo en AEW, con una buena victoria sobre Konosuke Takeshita, su compañero de equipo en The Don Callis Family.

► Eric Bischoff explica por qué hubiera preferido ver a Will Ospreay en WWE y no en AEW

«Will Ospreay tiene ese algo especial que otras personas no tienen. Simplemente, tengo un presentimiento poderosamente bueno sobre Will Ospreay. Obviamente, el trabajo en el ring, la presentación son de otro mundo en muchos aspectos, pero eso no es lo que más me emociona acerca de él… tiene ese ‘algo’. ¿Sabes ese ‘factor x’ que realmente no puedes definir? No puedes ponerlo en una pastilla, no puedes meterlo en una botella, no puedes ponértelo, no puedes fabricarlo, hay algo diferente en este tipo.

«Me encantaría verlo en la WWE. Me encantaría ver a Will Ospreay con esa magia que tiene, ese ‘factor x’ que tiene, combinado con las habilidades asombrosas en el ring, pero en un entorno que construya historias y otros personajes a su alrededor. Estaría muy interesado en verlo en la WWE algún día, ya que el enfoque estaría más en las historias y los personajes, y menos en el trabajo en el ring, que Ospreay ya ha dominado».