Eric Bischoff analiza regreso de SmackDown a USA Network

A mediados de la última semana, NBC Universal logró llegar a un acuerdo con WWE, ahora en propiedad de TKO Group Holdings y de Endeavor, para que SmackDown se transmita nuevamente en el canal USA Network desde octubre de 2024, terminando así la relación de WWE con FOX Sports, que le abrió sus puestas a WWE en octubre de 2019. Entonces, por unos meses veremos a la referida cadena transmitir a nivel íntegro la programación semanal de WWE, hasta ver qué sucederán con los acuerdos televisivos para Raw y NXT.

► ¿Veremos un SmackDown con tres horas de duración?

Se había especulado constantemente que SmackDown haría la transición a una nueva red cuando finalice su acuerdo con FOX, mientras que se anticipa que Raw y NXT permanecerán en USA Network incluso cuando sus contratos se acerquen a la expiración. El ex gerente general de Raw, Eric Bischoff, expresó puntos de vista similares durante la reciente edición del podcast Strictly Business. Bischoff también agregó que SmackDown podría un programa de tres horas cuando llegue a USA Network, considerando que ya cuenta con la experiencia necesaria para hacerla, tomando el ejemplo de Monday Night Raw.

«Tiene mucho sentido. Obviamente, USA Network tiene mucha experiencia al respecto. Se sienten muy cómodos con esto, lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Me sorprendería que no lo hicieran, francamente, me sorprendería”.

Habrá que ver qué hace WWE en el futuro. Tienen muchas opciones sobre la mesa. El nuevo contrato de USA Network también les permitirá ganar un 40% más esta vez respecto al acuerdo actual con FOX, siendo este uno de los objetivos que perseguía Vince McMahon a su regreso. Dicho esto, dado que USA Network ya tuvo en su momento los derechos para SmackDown, no se puede dar por sentado el hecho de que veamos un programa de tres horas.