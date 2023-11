Como decía Oscar Wilde, “no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión”. Y WWE quieren que la de Jade Cargill sea buena. En realidad, la exluchadora de AEW ha realizado varias apariciones en su nueva empresa. No obstante, todavía no se ha presentado para comenzar a trabajar a tiempo completo ni ha tenido una lucha o un segmento. Parece que la próxima vez que aparezca en pantalla será la que de el pistoletazo de salida a su carrera como Superestrella.

► La preparación de Jade Cargill

Un pistoletazo de salida para el que requieren que ella esté lista. Imaginemos que no lo estuviera, que se convirtiera en otro caso de una gran promesa que acaba quedando en nada, como, por ejemplo, Sin Cara. Aunque en la empresa se están encargando de que todo salga bien cuando sea el momento adecuado, como Triple H mencionó en la conferencia de prensa después de Survivor Series 2023.

«No tengo menos confianza en ella ahora que entonces. Es interesante, cuando llegó, hablamos sobre su desarrollo y dónde aterrizaría, pero cuál sería ese desarrollo. Quiero asegurarme de que, sin importar lo que se le presente a Jade Cargill, esté lista. No por culpa suya, creo que estaba limitada en eso. La idea es que la expusimos, la hicimos visible, la gente comprende, está esperando y emocionada por su llegada. Cuando lo haga, será masivo.

«Nos aseguramos de que cuando esté lista, no quiero que la pongan en una situación que nunca haya visto antes. Quiero que, sin importar qué sea ese lanzamiento, ella lo envíe fuera del parque. Esa es la presencia que tiene y la estrella que es. Aún no has visto que haga nada en la WWE y probablemente pueda nombrar a cinco o diez personas donde dirías, ‘ese es un combate soñado’, sin que ella haga nada. No tengo prisa. Cuando ella dice, ‘estoy lista’, yo estoy listo«.