El ‘seguro’ que UFC le dio a Beneil Dariush

Una lesión menor obligó a Charles Oliveira a cancelar su pelea con Beneil Dariush en el UFC 288 el 6 de mayo, pero parece que la pelea podría tener lugar en el UFC 289 un mes después, el 10 de junio.

Sin embargo, la buena noticia para Dariush es que la UFC estaba dispuesta a seguir adelante con su pelea contra Oliveira, e incluso han endulzado el trato para asegurarse de que está contento con que se posponga hasta UFC 289.

“Dijeron que querían aplazar el combate al 10 de junio”, declaró Dariush. “Todavía no tengo contrato, así que no estoy seguro de que sea seguro, pero eso es lo que me han dicho que quieren hacer, el 10 de junio. Al principio, no estaba de acuerdo porque ¿qué pasa si este tipo se retira? Pero luego dije un par de cosas: Si este tipo se retira de nuevo, quiero la oportunidad por el título. Y básicamente un aumento de sueldo, también. Estuvieron de acuerdo con ambas cosas, y eso fue todo.

“Aceptaron esas dos cosas, así que si se retira (de nuevo), tendré la oportunidad de pelear por el título. Eso es lo que me dijeron. Es difícil decir que no a eso, porque me parece que la UFC, por su parte, está haciendo todo lo posible para que esta pelea suceda. Así que dije sí, hagámoslo, hagámoslo el 10 de junio. Acepté el 10 de junio, y tengo algún tipo de seguro por si acaso se retira“.