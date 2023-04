Shinsuke Nakamura trabajó en un combate contra The Great Muta en el evento de Pro Wrestling NOAH The New Year 2023 como parte de la gira de retiro de la leyenda japonesa a inicios de este año, y tras regresar a los Estados Unidos, recién este viernes que hizo su regreso a SmackDown donde derrotó a Madcap Moss. La pregunta que todos se hacen es si ahora con Triple H en el mando creativo el japonés podrá despegar y tener una carrera hacia la cima, teniendo en cuenta que durante su paso por NXT sí lo consiguió.

► Road Dogg analiza la carrera de Shinsuke Nakamura en WWE

Shinsuke Nakamura hizo su debut en el elenco principal en 2017 y empezó con fuerza después de que derrotó a John Cena en Friday Night Smackdown. También fue ganador del Royal Rumble 2018 y se apuntó hacia una lucha titular contra AJ Styles por el Campeonato WWE, sin que tuviera éxito. The King Of Strong Style nunca llegaría a la escena estelar después de eso.

Mientras hablaba en Oh… You Didn’t Know, el miembro del Salón de la Fama WWE, Road Dogg, habló sobre la carrera de Shinsuke Nakamura en la WWE hasta el momento. Road Dogg declaró que Vince McMahon le dio a Nakamura muchas oportunidades, pero luego indicó que McMahon nunca vio a Nakamura como el mejor en el pasado, y agregó que la barrera del idioma podría haber influido.

“Mira, creo que Vince McMahon le dio a Nakamura una oportunidad tras otra. Creo que Vince ve que no tienes que ver actuar a Nakamura demasiadas veces antes de ver lo que ven los demás.

No creo que Vince estuviera ciego a eso o se lo negara, y creo que le dio un montón de oportunidades. Ahora mira, creo que se puede argumentar que, ‘¿Puede él, podría ser un tipo superior?’ Creo que la barrera del idioma podría haberse interpuesto en el camino.

Pienso ahora, ¿qué estamos, cinco años por delante de eso? Y mira, el mundo ha cambiado. Creo que podría ser totalmente el campeón”.

A pesar de no haber llegado a la cima, se puede decir que Shinsuke Nakamura ha tenido una buena carrera en WWE, puesto que ha ganado el Campeonato Intercontinental WWE, el Campeonato de los Estados Unidos, el Campeonato de Parejas SmackDown y el Royal Rumble, algo que no muchos pueden presumir.