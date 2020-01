Todo está listo para el regreso de Conor McGregor al octágono de UFC tras 15 meses de ausencia, en los cuales se vio envuelto en bastantes escándalos a nivel personal, este sábado en el UFC 246: McGregor vs Cowboy.

El más notorio, el haber golpeado a un hombre de 60 años por rechazar un poco de su whiskey Proper Twelve en un bar de su natal Dublín, Irlanda.

Sus fans y sobre todo el peleador, quiere dejar todos sus escándalos y lo malo que eso le ha traído en el pasado. Por eso, su pelea contra el Cowboy Donald Cerrone será bastante especial para él.

Asegura que se ha preparado muy bien, como en su mejor versión y que la misma la volveremos a ver este sábado en el octágono. Mientras tanto, en entrevista con Ariel Helwani de ESPN, aseguró también que saldrá de UFC 246 con 80 millones de dólares:

"They think I'm toast, Ariel, but I'm still the bread." 🍞@TheNotoriousMMA says he made $50 million for the Khabib fight and predicts an $80 million payday for #UFC246 (via @arielhelwani) pic.twitter.com/UjpLhbDBAC

— ESPN MMA (@espnmma) January 13, 2020