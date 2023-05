El rival que Eddie Álvarez quiere en BKFC

El ex campeón de peso ligero de la UFC Eddie Álvarez ya tiene en mente a su próximo rival. The Underground King» acaba de debutar en el BKFC el fin de semana contra Chad Mendes.

En ese combate, los dos dieron un espectáculo. Las dos ex estrellas de la UFC intercambiaron múltiples derribos en el combate a cinco asaltos, en el que Álvarez se llevó la victoria por decisión dividida.

Tras la victoria, el ex titular de la UFC declaró su intención de volver a competir en el ring del BKFC. En el programa The MMA Hour con Ariel Helwani, Álvarez arrojó luz sobre quién podría ser su próximo rival. Allí, llamó a Nate Díaz. El nativo de Stockton reservó recientemente su debut en el boxeo contra Jake Paul para agosto.

Eddie Álvarez declaró en The MMA Hour que hace tiempo que quiere pelear con Nate Díaz. Sin embargo, el combate no ha fructificado, y cree que bajo un nuevo reglamento y promoción, podría hacerlo. Aunque Álvarez es consciente de que Díaz está programado para luchar contra «The Problem Child», cree que BKFC podría ser capaz de atraer a la ex superestrella de la UFC.

«Amigo, siento que estoy golpeando un caballo muerto. Pero creo que yo y Nate Díaz en esto sería como, pero él no quiere pelear conmigo», declaró Eddie Álvarez en The MMA Hour. «Estoy convencido, y no tengo ni idea de por qué. No tengo ni idea de por qué, pero no quiere pelear conmigo. Y yo estoy como, tal vez esto, porque como, no lo voy a derribar y darle una paliza. Siempre le preocupa que los luchadores lo derriben, cree que eso es hacer trampa en una pelea si lo derribas o lo pateas.»

Y continuó: «Así que esto, esto es a puño limpio, esto es todo lo que estamos haciendo. Creo que Nate y yo seríamos jodidamente hermosos… Sólo tráeme una gran pelea que entusiasme a los fans».