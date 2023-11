El regreso de Kairi Sane a WWE es inminente

Kairi Sane tuvo un importante paso por la WWE durante sus tres años de carrera en los Estados Unidos, en especial en NXT, donde fue campeona. Por motivos familiares y personales decidió no renovar su contrato y regresar a su natal Japón en el 2020, donde eventualmente se unió a STARDOM, y meses después se coronaría como la primera Campeona IWGP. No obstante, en febrero pasado perdería el título ante Mercedes Moné en Battle in the Valley, y en el mes de septiembre se despidió de Japón, lo cual hacía prever su retorno a la WWE.

► Kairi Sane se encuentra en listados internos de WWE

Al respecto del eventual regreso de Kairi Sane a la WWE, Wrestle Votes informó vía Twitter la mañana de este sábado que la japonesa ha reaparecido en el listado interno de la WWE, aunque no proporcionó mayores detalles.

“Después de lo que parecieron meses de especulaciones, me dijeron que Kairi Sane ha reaparecido en la lista de talentos interna. Su regreso a la empresa es inminente”.

Sin embargo, PW Insider, en un reporte independiente había desmentido esta información, aunque horas después actualizó la informción y confirmó que efectivamente ya se encontraba en los listados de la compañía, aunque no aparecía asignada a marca alguna. Esto fue motivo de controversia entre los dos medios de comunicación, que a fin de cuentas terminaron coincidiendo en sus reportes.

«Hoy hubo rumores de que se había agregado a Sane, pero a PWInsider.com le dijeron que en ese momento eso no era correcto. Las mismas fuentes nos informaron más tarde que Sane fue agregada a la lista esta tarde pero aún no ha sido asignado a una lista.«

En este punto, ya parece una cuestión de cuándo y dónde Kairi Sane hará su regreso al ring de WWE por primera vez desde el 2020, donde lamentablemente no pudo despedirse de sus fanáticos en vivo, debido a la pandemia.