El ex luchador de peso pesado de la UFC Brendan Schaub ofreció recientemente su opinión sobre un problema frustrante en el reciente evento Bellator vs. Rizin.

El evento en directo no estuvo disponible para los espectadores estadounidenses. A pesar de la problemática diferencia horaria, Schaub se apresuró a señalar que la falta de promoción o cobertura en directo del evento lo obstaculizó.

«El problema con Bellator vs Rizin es que no se celebró en horario estadounidense», explicó Schaub. «No había ningún sitio donde verlo en directo. Creo que nos despertamos a las 4 de la mañana para verlo en directo. Pero no creo que estuviera disponible en Showtime en directo… La otra cosa es, simplemente, ponerlo para que la afición estadounidense, si se preocupa por eso, lo haga más accesible».

Schaub también habló de las posibilidades de que la UFC se comprometa a realizar un programa cruzado en el futuro. En última instancia, tanto él como su co-presentador coincidieron en que, debido al dominio de la UFC en el mercado de las MMA, no tienen ninguna razón para involucrarse en este tipo de eventos.

Para que espectáculos como Bellator MMA vs. Rizin FF alcancen todo su potencial de éxito, habrá que hacer más para llegar a un público más amplio. Como sugirió Schaub, un buen comienzo podría ser facilitar el acceso al espectáculo en directo y publicitarlo para los espectadores estadounidenses.