Lo que Anthony Smith está enseñando a Jamahal Hill

El ex aspirante al campeonato de los semipesados de la UFC Anthony Smith se entrena actualmente con Jamahal Hill.

En una reciente entrevista con MMA Junkie, Anthony Smith destacó en qué se está centrando para ayudar a Hill a prepararse para la pelea más importante de su carrera hasta el momento. Smith explicó que después de haber luchado contra el propio Teixeira, ha estado educando a ‘Sweet Hands’ sobre lo que puede esperar del veterano brasileño en el Octágono.

«Jamal ya sabe pelear… No voy a enseñarle nada rompedor», explicó Smith. «Es esencialmente sólo hacerle familiar, ¿sabes lo que quiero decir? Es familiar, así que la primera vez que lo ve no es cuando está ahí dentro con Glover, porque Glover hace las cosas un poco diferentes. Tuve el mismo tipo de shock en algunas de esas posiciones, cosas que no esperaba necesariamente tal vez. Por lo tanto, no es nada loco, es sólo hacer que se familiarice con algunos de esos puntos, y sólo algunos pequeños ajustes, añadiendo opciones o dándoles otra dirección para ir de ciertas maneras, que es tal vez un poco más específico de Glover «.

Anthony Smith luchó contra Glover Teixeira en el evento estelar de UFC Fight Night 171 en mayo de 2020. Teixeira derrotó a ‘Lionheart’ vía TKO a principios de la quinta ronda. Hill sin duda buscará evitar un destino similar cuando se enfrente al excampeón el 21 de enero.