El problema con Jon Jones, según Michael Bisping

Tras su última victoria, el rey de los pesos pesados de la UFC, Jon Jones, ha vuelto a descartar un enfrentamiento con el campeón interino de los pesos pesados, Tom Aspinall, y en su lugar apunta a un enfrentamiento con el actual titular de los pesos semicompletos, Alex Pereira.

Sin embargo, el director ejecutivo de la UFC, Dana White, no está convencido de ese enfrentamiento, ya que cree que Jones tiene una clara ventaja sobre Pereira. Por otra parte, «Bones» ha declarado que una pelea contra Aspinall requeriría un importante incentivo económico para atraerlo.

El ex peleador y analista de la UFC Michael Bisping opinó sobre la situación durante su podcast Believe You Me, expresando su preocupación por la posibilidad de que Jones pase por alto retos más difíciles como Aspinall en favor de peleas percibidas como más fáciles.

«Mi único problema es, como hombre y como peleador, que diga que no tiene la obligación de pelear con estos jóvenes, prometedores, hambrientos y peligrosos tipos que tienen la capacidad de vencerle», dijo Bisping. «No lo entiendo. Ese es mi problema con Jake Paul».

Bisping explicó por qué una pelea entre Jones y Pereira podría no entusiasmar a los aficionados de la misma forma que lo haría un enfrentamiento entre los pesos pesados y Aspinall.

«Peleando con tipos que [Jones] sabe que puede vencer – Alex Pereira, tiene un camino muy obvio a la victoria. Acaba de derrotar a Stipe. Derrotó a Ciryl Gane. Derrotará a Alex Pereira. ¿Sería capaz de derrotar a Tom? Esa es la cuestión. Esa es la pelea. Eso es lo que queremos ver».

Con ambos posibles enfrentamientos ofreciendo narrativas únicas, la decisión está ahora en manos de Jones, la UFC y la mesa de negociaciones.