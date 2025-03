El plan de Mike Bailey camino a AEW Dynasty 2025

El PPV Dynasty 2025 va a contar con una lucha triple amenaza entre Kenny Omega, Ricochet y Mike Bailey por el Campeonato Internacional de AEW. Los dos retadores se hicieron con la oportunidad ganando un combate cuadrangular en Dynamite el 19 de marzo.

En el vlog dedicado a dicho enfrentamiento que ha publicado en su canal de YouTube, «Speedball» comparte cómo se siente ante esta situación y con respecto a no tener aún su ansiado mano a mano con «The Best Bout Machine»:

«Aún no voy a tener el combate que quiero, que es yo contra Kenny Omega. Vamos a tener que esperar para ese. Pero en Dynasty, será Speedball Mike Bailey contra Ricochet contra Kenny Omega. No voy a poner excusas, no voy a decir nada sobre Ricochet robándose la victoria. Es solo otro obstáculo, otro desafío que tendré que superar.

Este es el plan ahora. Nos ajustamos sobre la marcha, hacemos que funcione. Ganar el Campeonato Internacional en Dynasty, luego defenderlo en un combate individual contra Kenny Omega. Entonces, finalmente podré tener el combate que quiero después de eso. Será un camino largo. Tenemos tiempo. Tendré que mantenerme en la cima hasta entonces, mantenerme fuerte, pero podemos lograrlo.

Fue un combate increíble«.