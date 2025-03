¿Cuándo tendrá lugar la revancha entre Chris Jericho y Bandido?

Tener a Chris Jericho como Campeón Mundial ROH suscita día sí día también críticas de parte de numerosos seguidores, en un «haterismo» hacia «Le Champion» bastante condicionado por la persona, más allá del personaje. Pero actualmente, mientras Tony Khan busca un contrato televisivo para ROH, Jericho supone un monarca idóneo. Que tal vez ya no lo sea para cuando la promotora encuentre ese hipotético acuerdo.

Desde su reaparición a finales de 2024, Bandido se ha posicionado como el más claro aspirante a ocupar el trono de Jericho. Y aunque el pasado mes perdiera una oportunidad de lograrlo en el episodio de Collision del 22 de febrero, todo apunta a que tendrá ocasión de redimirse, considerando cómo avanzan las historias; con Jericho yendo vilmente contra su familia, tras desenmascarar a Gravity.

Y según Dave Meltzer bajo reciente edición de la Wrestling Observer Radio, esta revancha tendría lugar en AEW Dynasty o ROH Supercard Of Honor. La primera cita se celebrará el 6 de abril (desde el Liacouras Center de Philadelphia), mientras la segunda llegará el 2 de mayo (desde el Adrian Phillips Theater en el Boardwalk Hall de Atlantic City).

Comparto lo anunciado hasta ahora para el siguiente episodio de ROH on HonorClub, a emitirse el jueves en dicha plataforma.

One of the biggest #ROH events of the year is coming to Atlantic City, NJ on May 2 Supercard of Honor will be LIVE from the @boardwalkhall



🎟️ Premium seating early access 3/25

🎟️ Pre-sale 3/27 | General sale 3/31 at 10am EThttps://t.co/jzp8mHNbgn! pic.twitter.com/jsHQFg0fw1