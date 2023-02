El futuro de The Elite: ¿Seguirán con AEW o irán a WWE?

The Elite (Kenny Omega y los Young Bucks) están actualmente en su último año de contrato con AEW, y su futuro parece incierto. Actualmente este famoso grupo tiene 3 alternativas muy interesantes para su futuro.

► AEW

La opción más simple es a veces la opción más obvia. The Elite y Cody Rhodes fueron una parte fundamental para el nacimiento de AEW gracias al legendario evento All In. Este grupo, desde el primer día, ha sido fundamental para la empresa de Tony Khan.

El que se fuera Cody Rhodes fue un duro golpe para AEW, y si The Elite hicieran lo mismo, el impacto podría ser fatal, pues quedarían en AEW muy pocos vestigios de lo que fue All In. Tony Khan seguramente hará todo lo posible para mantener a Kenny Omega, Nick Jackson, Matt Jackson e incluso a Danna Massie, la esposa de Matt, quien ha sido pieza clave para el éxito de AEW Shop (donde se desempeña como gerente operativa) gracias a los años de experiencia que tuvo manteniendo la tienda en línea de los Young Bucks.

► WWE

The Elite lo han logrado todo en AEW. No será descabellado pensar que un cambio de aires les vendría bien para renovarse, y la mejor (¿o única?) opción es WWE, dado que pueden ofrecerles más dinero que cualquier otra empresa en el mundo, incluso AEW.

Lo cierto es que ir a WWE no tendría que ver con dinero. Para elegir esa opción tendría que haber de por medio un profundo disgusto con AEW, pues en varias ocasiones tanto Omega como los Bucks han rechazado contratos millonarios de la empresa McMahon.

► Caminos separados

El que los caminos de Omega y los Bucks se bifurcaran tampoco debe descartarse. Quién sabe: Quizá los Bucks renueven con AEW y Omega regrese a NJPW, empresa que acaba de sufrir la pérdida de Jay White y les falta una estrella internacional, además de que no estaría tan lejos de AEW y de los Bucks.

Aunque lo más probable es que los tres sigan con AEW, durante los próximos meses las especulaciones se multiplicarán. Lo único cierto es que AEW hará lo posible por mantenerlos, mientras que WWE les ofrecerá lo que quieran con tal de que cambien de barco.