El día que Kevin Kelly rechazó su despido de la WWE

Kevin Kelly debió ser despedido de la WWE en 2001 pero cuando Jim Ross se lo comunicó él le dijo que no. Había comenzado a trabajar en la compañía en 1996. Tuvo varios roles, desde anfitrión hasta anunciador pasando por entrevistador. Diría adiós en 2003. Pero dos años antes, como recuerda en Insiders Edge, le tocó el turno, como a tantos otros antes y después de él, de hablar con el ahora comentarista de AEW para confirmar su adiós. No obstante, eso no fue lo que ocurrió.

> Kevin Kelly dijo no a su despido de WWE

“Estaba en el proceso de comprar una casa. Iba a cerrar el trato en un par de semanas. No me podían despedir. Ya le había dicho a mi arrendador que me iba a mudar. Voy iba a una casa. ‘¿Sabes lo que hago, JR? ¿Sabes cuántos sombreros uso? ¿Quién va a hacer todos los trabajos? ¿Qué hago si me dejas ir? Tenemos que hablar de esto porque no va a funcionar para mí’. Él dijo: ‘Está bien’. Me iban a despedir, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Me iba a disparar con un arma? No lo llamé imbécil o hijo de ****, solo dije: ‘Oye, no’.

“Luego, cuando finalmente me despidieron, sabía que sucedería, pero fui el último en ser despedido. Era 03 y estaban yendo departamento por departamento. Te enteras, despiden a la gente. Sabía que estaba llegando. Estaba en la última ronda. Todos fueron muy amables. Dijeron: ‘Estuviste aquí casi siete años completos. Trataremos eso como ocho años y te daremos cuatro meses de indemnización’. Les dije: ‘Trabajé mucho mientras estuve aquí. Tuve dos o tres trabajos a la vez, me gustaría una indemnización de seis meses, por favor. Siento que me lo merezco’. La señora dijo: ‘Está bien’. De nuevo, ¿por qué no preguntar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No pedí nada ridículo. Pedí un par de meses adicionales de indemnización”.

¿Qué opinión tienes de Kevin Kelly?