El Continental Classic, ¿buen arma de AEW contra WWE?

Puede que algunos lo pasaran por alto, y hacen bien, porque enfocar el gran momento que vive la lucha libre desde un prisma de «guerra» entre compañías multimillonarias resulta absurdo. Pero el pasado sábado, WWE y AEW presentaron shows bajo la misma franja horaria.

Mientras el otrora Imperio McMahon celebró NXT Deadline, la casa Élite tuvo su habitual programa bendecido por Elton John, Collision, cuyas grabaciones se realizaron el martes de la misma semana. Y cabe decir que en esta ocasión, AEW no hizo por conformar un cartel fuera de lo común, sino que se ciñó al plan original.

Véase, otra dosis de gran nivel «in-ring», principalmente vía Continental Classic, con dos combates: Eddie Kingston vs. Claudio Castagnoli y Bryan Danielson vs. Andrade. Un torneo que, recordemos, tendrá su gran final en Worlds End el próximo día 30.

► Recuperando sensaciones

Hoy, a través de Wrestlenomics, conocemos el desempeño televisivo de Collision tres días atrás. Según comparte el medio comandado por Brandon Thurston, el capítulo cosechó una media de 455 mil espectadores y un rating del 0.14 en la demográfica clave 18-49.

Unas muy estimables cifras considerando tres importantes factores en contra: NXT Deadline, la final del torneo In-Season de la NBA (emitido la misma noche también bajo similar franja horaria) y su condición de programa grabado.

Y viene resaltándose el papel que en estos números tuvo el Continental Classic, pues el segundo cuarto de hora que atrajo mayor cantidad de espectadores fue el que ocuparon Bryan Danielson vs. Andrade (487 mil). Pero estimar que el Continental Classic resultó responsable de estas buenas cifras luce como un análisis incompleto.

Realmente el «peak» de televidentes no estuvo en un combate, sino en el segmento protagonizado por Miro y CJ Perry, con 491 mil, inmediatamente posterior al duelo entre Kenny Omega y Ethan Page; lucha no enmarcada en dicha justa. Hecho que desacredita un poco la teoría de que el Continental Classic y concretamente los grandes combates elevarán la mediaticidad de AEW. Por otra parte, ese dato del Danielson vs. Andrade sería más bien revelador de la popularidad de «The American Dragon», dispute o no un combate.

Sin embargo, tampoco se antoja justo concluir que el factor «in-ring» lastra el producto televisivo de AEW. Diseccionando los cuartos de hora de las últimas semanas en Dynamite, Rampage o Collision, los combates nunca han supuesto una caída de la audiencia, y de hecho siempre se mantienen entre lo más visto.

Quarter-hours for AEW Collision on December 2 pic.twitter.com/Nn1t1UtgYS — Wrestlenomics (@wrestlenomics) December 12, 2023

AEW encuentra hoy en el Continental Classic una manera de reconectar con sus orígenes y con parte de sus seguidores más acérrimos que demandaban una vuelta al concepto más «pro-wrestling», al tiempo que luchadores como Daniel Garcia y MJF pugnan por «recuperar sensaciones». Por ahora, no es suficiente para hacer crecer sus ratings, aunque puede decirse que sin alejarse de una filosofía diferenciadora de WWE, AEW se mantiene.