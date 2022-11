El consejo de Sean O’Malley a Aljamain Sterling

El contendiente del peso gallo de la UFC, Sean O’Malley, cree que Aljamain Sterling se está alejando del octágono por una razón que se niega a admitir.

Durante una reciente aparición en The Joe Rogan Experience, O’Malley y Joe Rogan hablaron sobre el estado de la división y la ausencia prevista de Sterling.

«Quiero decir, estás en un p*to estanque infestado de tiburones, hombre. Esa es una sección de MMA tan llena de tiburones», dijo Rogan a O’Malley. «Esa división de 135 libras es salvaje, hombre. Y nadie pesa 135 libras [Risas]».

O’Malley reveló entonces que Sterling supuestamente explotó en el peso después de UFC 280. Estos problemas de control de peso, cree O’Malley, son la verdadera razón por la que «The Funkmaster» quiere un descanso, no sólo por las lesiones que ha citado.

«Escuché a Aljo decir que estaba como en 170 o algo así el otro día», dijo O’Malley. «Me dije: ‘¿Qué carajo?’. No me extraña que no quiera pelear hasta julio«.

Los púgiles suelen disfrutar de su tiempo entre combates dándose un capricho de comida y bebida pesada, aunque a O’Malley le gusta mantenerse en forma para que sus cortes de peso sean lo menos estresantes posible.

O’Malley cuestionó entonces el razonamiento de Sterling para tomarse mucho tiempo libre antes de un regreso al octágono.

«Camino alrededor de 157, 158», reveló O’Malley. «Siento que eso es lo mejor. Si está caminando alrededor de 170, eso es jodidamente grande…».

«No me pondré por encima de 160 porque sé que eventualmente tengo que hacer peso… si quieres ser campeón – mira a Adesanya. Él está peleando todo el tiempo. Si vas a ser campeón, tienes que estar preparado. Y no puedes llegar a ser tan grande».