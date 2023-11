En 2019, Daniel García viajaba en auto con Kevin Lockwood, Kevin Bennett y Nick PufPaff cuando sufrieron un accidente debido a una placa de hielo en la carretera. El ahora luchador de AEW se rompió las dos piernas, lo que le hizo cuestionarse su futuro en el pro wrestling. Afortunadamente, pudo recuperarse y en la actualidad no solo sigue luchando sino que es una de las mayores promesas de la empresa All Elite y del mundo entero. Recientemente, recordaba aquel difícil episodio en The Messenger.

► El accidente de Daniel García

«Después del accidente, realmente no sabía si quería seguir en la lucha libre. Me hizo darme cuenta de que la vida tiene muchas variables y hay tanto peligro en la vida diaria sin la lucha libre. Pensé: ‘¿Dealmente quiero agregar más riesgo a mi vida viajando tanto y haciendo una actividad de alto riesgo? ¿Es algo por lo que quiero pasar? ¿Es algo que quiero que le pase mi mamá?’ Tengo un gran apoyo a mi alrededor. Tengo a mi familia, mis amigos. Soy increíblemente afortunado por todo lo que hacen por mí y han hecho por mí. Y cuánto siguen haciendo por mí. No habría podido superarlo mentalmente sin ellos.»

Desde que volvió, The Dragon Slayer no ha dejado de crecer y de demostrar a sus detractores que están equivocados.

«Si alguien dice, ‘Oye, este tipo no puede hablar bien frente a la cámara’, entonces bueno, voy a aprender a hacerlo. ‘Oh, este tipo tiene mal atuendo’, bien, conseguiré algo mejor. ‘Oh, este tipo está muy delgado’, entonces voy a ganar músculo. Se trata de quitarles argumentos a las personas para que no tengan nada más que decir sobre ti«.

Daniel García está en el último año de su contrato con AEW y si bien no tiene intención de irse a otro sitio sí quiere consolidar el nuevo acuerdo.