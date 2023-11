Daniel García: «Nadie corre tantos riesgos como yo»

Daniel García reflexiona sobre sus últimas derrotas (MJF, Andrade El Ídolo, Miro) revelando que tiene un poco de sangre en sus pulmones y que debe acudir al médico. Todo ello en Digital Exclusive después del episodio reciente de Collision, emitido esta pasada noche después de Rampage de manera especial debido a que esta próxima es Full Gear, donde el joven luchador no tiene un hueco.

EXCLUSIVE: Backstage cameras catch up with @GarciaWrestling after his match against Miro on #AEWCollision pic.twitter.com/8A9uU0WbX5 — All Elite Wrestling (@AEW) November 18, 2023

► El riesgo de Daniel García

«En una empresa y un entorno en el que parece que a los chicos de arriba les da miedo enfrentarse a otros chicos de arriba, parece que hay una persona por aquí que no tiene miedo de hacerlo, una persona que se enfrentará a cada desafío y cada obstáculo que se le ponga por delante. Diré que soy yo. Eso es Daniel García. Todas estas personas solo quieren aferrarse a todas sus fichas de póker en posición fetal y agarrarlas con todas sus fuerzas, con la esperanza de que alguien más no pueda quitárselas. Tienen muchas fichas. Uno pensaría que podrían permitirse perder algunas de vez en cuando. Pero luego tienes a alguien como yo, que quizás tenga tres o cuatro fichas de póker, pero cada vez que las recojo, estoy empujándolas hacia el frente de la mesa cada vez y apostando todo lo que tengo«.

Daniel Garcia pulls out all the stops against Miro! Watch #AEWCollision LIVE on TNT@ToBeMiro | @GarciaWrestling pic.twitter.com/K34ORP3eEL — All Elite Wrestling (@AEW) November 18, 2023

«A veces, me quiebran. A veces, hago tapping ante MJF un miércoles, hago tapping ante Andrade un sábado, y me desmayo ante Miro un sábado después de eso. Pero eso es lo que hago. Ese es el riesgo que estoy dispuesto a asumir. Recibo una llamada. ‘¿Quieres luchar contra MJF?’ ‘Sí, hagámoslo’. ‘¿Quieres luchar contra Andrade?’ ‘Sí, hagámoslo’. ‘¿Quieres luchar contra Miro?’ ‘Sí, hagámoslo’. Díganme quién más en esta empresa se está poniendo en tanto peligro día tras día, noche tras noche, semana tras semana. No puedo encontrar a otra persona que lo esté haciendo como yo. Sí, a veces me caigo de cara. A veces, me rompo el brazo. A veces, me lastimo la rodilla. A veces, me hacen una Camel Clutch y termino con algo de sangre en los pulmones, lo cual tengo ahora mismo. Necesito ir al médico desesperadamente después de esto. Pero estoy dispuesto a arriesgarlo todo cada noche. Eso es lo que me hace diferente«.