Edwards: “No entiendo cómo Convington recibe pelea titular”

Leon Edwards no cree que Colby Covington merezca la próxima oportunidad por el título. El campeón de peso welter Edwards (21-3 MMA, 13-2 UFC) retuvo su título al derrotar a Kamaru Usman por decisión mayoritaria en el evento principal de UFC 286 del sábado en The O2.

Asistió Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC), quien intervino como suplente y Dana White le garantizó una oportunidad por el título . Pero Edwards no ve cómo Covington, quien no ha competido en un año, debería ser el próximo.

“No sé cómo tiene sentido eso. Él no ha peleado por más de un año y medio. Se sentó. No lesionado. No entiendo cómo se desliza por la oportunidad por el título mundial cuando hay otros muchachos en la división que han estado activos y peleando. No se sentó. Soy el rey ahora. Me he ganado mi camino, así que siento que debo decidir quién es el siguiente”.

Cuando se le preguntó si Covington es una pelea de mucho dinero, Edwards dice que ve a su rival Jorge Masvidal como la pelea más lucrativa, y que tendrá sus ojos puestos en su enfrentamiento de UFC 287 con Gilbert Burns el 8 de abril.

“Si Masvidal vence a Burns, esa es la pelea que hay que hacer si vas a pagar por ver. Simplemente no veo cómo Colby se sienta fuera durante un año, no se lesiona y luego simplemente se desliza para una oportunidad por el título. Tuve que trabajar 12 peleas para llegar allí. Cuando estaba tratando de obtener mi oportunidad por el título, él decía: ‘¿Quién es él? No sé quién es, y ahora yo soy el rey”.

“Simplemente no me gusta él (Masvidal), así que siento que es el que necesito recuperar. Siento que hay una historia que contar. Si hace el trabajo, echaré un vistazo. Lo consideraré. Si me ruega, podría dejarlo deslizarse aquí.