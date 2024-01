Eddie Kingston explica su gran éxito actual en AEW

«(….) Tony Khan, elige a alguien para el miércoles en Jacksonville. Jacksonville tiene un lugar especial en mi corazón. Es donde, ya sabes, pasé de cero a héroe. Básicamente, conseguí trabajo y estuve allí durante meses durante la pandemia. Si no fuera por Jacksonville, probablemente habría perdido la cabeza (…)». Eddie Kingston tenía el deseo de luchar esta noche en Dynamite. No lo hizo, pero durante el programa Wheeler Yuta le lanzó un desafío que ahora sabemos que se hará realidad en Rampage mañana.

«Va a ser en Rampage«, le dice el Campeón Triple Corona a First Coast Living cuando se le pregunta cuándo sería su combate mientras promocionaba el regreso de AEW a Daily’s Place. El anuncio todavía no es oficial pero confirmamos en el veterano de las cuerdas. Sí que lo es, por otro lado, su nueva camiseta en AEW Shop:

