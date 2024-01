AEW va a volver a Jacksonville en el próximo Dynamite: Homecoming y Eddie Kingston no quiere perderse la oportunidad de tener un combate. El Campeón Continental Classic, Campeón Mundial ROH y Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG viene de derrotar a Trent Beretta en defensa de primero de los títulos en Collision y tiene hambre de más. No es para menos, se encuentra en el mejor momento de su carrera. Y a saber cuántas veces más va a tener la oportunidad de aparecer en la televisión con sus tres cinturones. En un reciente video, «The Mad King» le pide a Tony Khan que lo programe para el próximo programa.

EXCLUSIVE! Champion Eddie Kingston reflects on his first #AEW Continental Crown defense against Trent Beretta on #AEWCollision pic.twitter.com/FqeS1Y0sll — All Elite Wrestling (@AEW) January 7, 2024

► Eddie Kingston quiere luchar en Dynamite: Homecoming

«Vamos allá, parece que seguimos en esto. La primera defensa del título ha concluido, sabía que iba a ser difícil porque era contra Trent. Trent está muy subestimado y me llevó a la pelea, me sacó de quicio. Probablemente le rompí la nariz, pero él me golpeó en la cara, ¿qué quieres que haga? Uno abajo y no sé, Tony Khan, elige a alguien para el miércoles en Jacksonville.

«Jacksonville tiene un lugar especial en mi corazón. Es donde, ya sabes, pasé de cero a héroe. Básicamente, conseguí trabajo y estuve allí durante meses durante la pandemia. Si no fuera por Jacksonville, probablemente habría perdido la cabeza. ¿Entiendes a lo que me refiero?

«Así que Duvall, ¿qué pasa, baby? Sal y muestra tu apoyo, pero Tony Khan, dame una lucha el miércoles, hombre. Quiero ser un campeón luchador, no soy un campeón que no va a los shows ni hace ese tipo de cosas. Quiero ser un campeón luchador. Hagámoslo, estaré allí el miércoles, solo programa la lucha, Tony.».

Todavía no se sabe qué lucha va a tener Eddie Kingston en el programa pero hasta ahora el cartel luce así:

Don't miss #AEWDynamite's return to Jacksonville, FL THIS WEDNESDAY 01/10 and LIVE at 8pm ET/7pm CT on TBS! 🎟 https://t.co/UN1cNj1kQq pic.twitter.com/GhLuEvMeS8 — All Elite Wrestling (@AEW) January 8, 2024