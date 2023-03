Eddie Alvarez: “McGregor noqueará a Chandler”

Eddie Alvarez cree que Michael Chandler tendrá una noche difícil contra Conor McGregor. Actualmente, Chandler y McGregor están filmando la última temporada de The Ultimate Fighter uno frente al otro como entrenadores, preparando una pelea entre ellos a finales de este año.

La pelea será la primera del irlandés desde que se rompió la pierna contra Dustin Poirier en UFC 264, pero a pesar de la larga pausa, Álvarez pronostica una noche difícil para Chandler.

“Si tuviera que adivinar, Mike Chandler no lucha. Si está con Conor, Conor lo va a noquear. Es un desajuste. La defensa de Mike Chandler apesta. No tiene buena defensa, boxeo. Lanza bombas, pero Conor es demasiado rápido, demasiado rápido para ser golpeado por cualquier cosa que lanza Mike Chandler. Así que siento que Mike debería luchar y luchar rápidamente, y usar eso. Y si no lo hace, será una mala noche”.

Álvarez tiene antecedentes con ambos hombres. Perdió infamemente su título de peso ligero de UFC ante McGregor en UFC 205 . También compartió un par de peleas con Chandler por el cinturón de peso ligero de Bellator en 2011 y 2013.

La serie con Chandler sigue siendo una de las mejores peleas de la carrera de Álvarez, y una posible pelea de trilogía ha estado en las listas de deseos de los fanáticos de las MMA durante mucho tiempo. Después de su separación de ONE Championship el año pasado, parecía que los fanáticos finalmente obtendrían su deseo, pero en cambio, Álvarez firmó con BKFC y culpa a Chandler por la pelea de la trilogía que nunca se materializó.

“Mike Chandler no es una mierda. Solo para que la gente sepa, para que todos los fanáticos sepan aquí y ahora, sé que los fanáticos querían esa pelea. Sé que los fanáticos me querían contra Mike Chandler III. Para que todos sepan, quiero aclararlo, traté de hacer que esa pelea sucediera. Traté de hacer que la pelea sucediera. No depende de mí.

“Traté de hacer que esa pelea sucediera no una, ni dos, sino tres veces, y simplemente no va a suceder. Ese tipo no quiere pelear conmigo y la pelea nunca se hizo. Así que no depende de mí, solo para que la gente lo sepa“.