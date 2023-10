EC3 recuerda su acercamiento a AEW: «Tony Khan…»

«Lo haría al 100%, siempre y cuando se prohíba el small package. Trabajé con Daniel Bryan una vez, tuvimos un combate entre nosotros en la cuarta temporada de NXT. Luchas contra buenos tipos, y luego te enfrentas a un tipo como él, y dices, ‘Ah, así es como debe ser’. Solo ese momento te lleva al siguiente nivel». Recientemente, EC3 se mostraba dispuesto a exponer el Campeonato Mundial de Peso Completo NWA ante Bryan Danielson. Años antes, mostraba interés en verse las caras con Jon Moxley. Y previamente parecía haber anunciado su unión a AEW.

► EC3 recuerda su acercamiento a AEW

Sin saber qué pasará en el futuro, ni en el presente ni en el pasado el luchador ha trabajado como All Elite. Y no fue porque no realizara un acercamiento sino por otros motivos, siendo uno de ellos que en ese momento estaban circulando rumores sobre él que según señala no eran ciertos, así como que él tenía contrato con ROH. De todo ello habla el veterano en The Kurt Angle Show.

«Hablé un poco con ellos antes, pero estaba firmado con Ring of Honor. En ese momento, internet trató de cancelarme por un montón de tonterías que no eran ciertas. Creo que Tony Khan legítimamente pensó que yo era lo que internet decía que era en ese momento, lo cual es bastante lamentable considerando que la gente escucha mentiras y, por lo tanto, sus finanzas o vidas personales dependen de las opiniones de una multitud que no sabe de lo que está hablando».

EC3 es el Campeón Mundial de Peso Completo NWA, ha sido dos veces Campeón Mundial de Peso Completo TNA, no terminó de funcionar pero también tuvo sus buenos momentos en WWE… Podría haber sido, o ser todavía, una buena adición al elenco de AEW. No está claro si ambas partes están todavía interesadas en ello. Veremos si próximamente tenemos novedades.