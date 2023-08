Dvalishvili quiere oportunidad titular tras revancha de O’Malley y Sterling

El camino hacia el título de peso gallo de UFC se volvió más complicado para Merab Dvalishvili , pero eso está bien para él.

El contendiente de peso gallo de UFC ha sido etiquetado por muchos como el contendiente número uno en la división y se esperaba que peleara por el cinturón en un futuro cercano. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado el sábado pasado, y ahora parece que Dvalishvili (16-4 MMA, 9-2 UFC) tendrá que esperar más.

Aljamain Sterling esperaba defender su cinturón contra Sean O’Malley en UFC 292 en Boston y luego ascender al peso pluma, dejando a su amigo y compañero de equipo la oportunidad de luchar por el cinturón vacante. Desafortunadamente para Dvalishvili, O’Malley detuvo a Sterling y parece que busca una revancha inmediata.

Dvalishvili quiere que su amigo tenga la oportunidad. Si se produce la revancha, el jugador de 32 años no querrá pelear con ningún otro contendiente. Dvalishvili planea esperar hasta la próxima oportunidad por el título.

“Después de Aljamain Sterling, soy el contendiente número uno. Todos lo sabemos. Tengo una racha ganadora de nueve peleas y vencí a dos ex campeones consecutivamente. Luché contra todos los que me pusieron delante. … Creo que la forma correcta es que Aljo regrese, venza a O’Malley, recupere su cinturón, y creo que después de eso puede subir de categoría.

“Si deja vacante el cinturón y se toma unas vacaciones o algo así, pelearé por el cinturón con quien sea el próximo. Ahora no quiero apresurarme. Simplemente no quiero ninguna pelea estúpida, ya sabes, porque la pelea no tiene sentido. No quiero pelear con alguien que ha perdido. ¿Qué me trae esta pelea?

“Quiero pelear contra los mejores. No quiero hacer la prueba, ya me hice la prueba. Lo probé. A mis últimos oponentes los dominé. … Soy el siguiente después de Aljo. Así que una buena manera sería darle a Aljo una revancha y después de eso, simplemente esperaré a mi pelea por el título y lo resolveremos después. Pero voy a luchar por el título a continuación, incluso si tengo que esperar un año o más”.

Dvalishvili no ha perdido desde que sufrió una derrota por sumisión técnica ante Ricky Simon en su segunda pelea de UFC en 2018. Desde entonces, ha obtenido nueve victorias consecutivas, derrotando a nombres notables como José Aldo, Marlon Moraes, John Dodson y Brad Katona.

“La Máquina” compitió por última vez en marzo, cuando dominó al ex campeón Petr Yan por decisión unánime. Desde entonces, Dvalishvili se ha estado recuperando de una operación en la mano.