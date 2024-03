Drew McIntyre: «Pidan a Triple H el regreso de Broken Dreams»

Recientemente, la Superestrella WWE, Drew McIntyre, fue entrevistado en el programa The Bump de WWE, y allí habló acerca de cómo los fans le piden cada vez que traiga de regreso su canción Broken Dreams, la cual es una canción que gusta mucho entre los fans de la lucha libre.

Sin embargo, lo cierto es que McIntyre mandó a los fans a hablar con Triple H, para que se pueda dar la orden de que regrese Broken Dreams. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Drew McIntyre habla del regreso de su canción Broken Dreams

«¡Wow, esa es la primera vez que escucho esa pregunta! [risas]. En serio, me hacen esa pregunta literalmente todos los días. No exagero. Todos los días, siempre me lo preguntan. Tuvimos una pequeña probadita en Clash at the Castle.

«Lo genial fue que los fans cantaron junto conmigo, como sabía que lo harían porque he hablado de ello durante tanto tiempo. Siempre les digo a todos que aprendan la letra de ‘Broken Dreams’ porque cuando suceda, mejor que la sepan. ¿Qué pasa con lo de Cody? Mejor prepárense para aprender la letra de ‘Kingdom’, así que más les vale aprenderse la letra de ‘Broken Dreams’.

«Cuando suceda, y sería genial si tuviéramos un pequeño adelanto en Mania. No sé si encaja con el personaje en este momento, pero en lugar de etiquetarme a mí, comiencen a etiquetar a Triple H. Él ha dejado muy claro en el programa que es el hombre a cargo, así que etiquétenlo hasta el cansancio, diciendo que queremos una versión de ‘Broken Dreams’, y estoy seguro de que sucederá».