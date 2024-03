Video inédito de Logan Paul fingiendo una lesión para atacar a Randy Orton

Recientemente, WWE ha liberado un video inédito de cómo Logan Paul, el actual Campeón de los Estados Unidos WWE, hizo creer a un réferi de WWE que estaba lesionado. Y aprovechó todo este caos para sacar una manopla de la nada y golpear a Randy Orton, ayudándole así a Drew McIntyre para que ganara la Cámara de la Eliminación.

El video tiene ya más de 14 mil «Me gusta» en Twitter, y varios miles de visitantes en YouTube. En el mismo, se puede ver a Logan diciendo que no podía moverse, un réferi le dice que ya está tratando de conseguir ayuda, pero luego, el YouTuber, entra al ring y le da un derechazo a Orton con una manopla. Este es el video viral:

"I CAN'T MOVE!" @LoganPaul is so wrong for this… 😂

Check out the full UNSEEN moment from #WWEChamber: https://t.co/AlodDLOPOw pic.twitter.com/szUVsd2TO6

— WWE (@WWE) February 29, 2024