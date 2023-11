Durante el episodio más reciente de WWE SmackDown, Santos Escobar traicionó a Rey Mysterio. Todo ocurrió cuando Carlito acusó al luchador de México de haber ayudado a Logan Paul a vencer a The Master of the 619 para ganar el Campeonato de Estados Unidos en Crown Jewel 2023 dejando el puño metálico sobre el cuadrilátero después de quitárselo para impedir precisamente que golpeara con él al enmascarado. Este intentó calmar las aguas pero Escobar se volvió contra él. Veremos si Cruz del Toro y Joaquin Wilde hacen lo mismo y vuelve Legado del Fantasma. Con o sin Zelina Vega, pues ella siempre ha brillado más como heel pero en esta disputa del pasado viernes increpó al mexicano.

► Dragon Lee apoya a Rey Mysterio

Y si finalmente el trío de rudos que tanto éxito tuvo en NXT vuelve y va contra The Great Mask of All Time, este va a necesitar al menos dos compañeros para hacerles frente. Tendríamos que esperar para conocerlos pero uno de ellos podemos señalarlo ya: Dragon Lee. La joven Superestrella, que está realizando un ascenso meteórico en la compañía, no piensa hacer como su compatriota. Ni como Batista o Dominik Mysterio. Así lo pone en claro en una reciente publicación en X en la que recuerda las tres traiciones a Rey Mysterio.

I’m not like them .. siempre cuentas conmigo @reymysterio pic.twitter.com/yuLBsvQOhE — Dragon Lee ドラゴンリー (@dragonlee95) November 12, 2023

Recordemos que Dirty Dom, actualmente integrante de The Judgment Day, así como Campeón Norteamericano de NXT, dio la espalda a su padre en Clash at the Castle 2022, cuando sintió que Rey estaba apoyando más a Edge (Adam Copeland en AEW) en su mala relación.

De la misma manera, después de haber sido grandes amigos durante años, de haber sido Campeones de Parejas WWE, The Animal se volvió contra Mysterio durante Bragging Rights 2009, después de que ambos, como CM Punk, perdieran ante The Undertaker en un combate a cuatro esquinas por el Campeonato Mundial de Peso Completo.