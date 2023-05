Con la disputa de cuatro campeonatos, Dragon Gate celebró “Dead or Alive 2023”, desde el Aichi Prefectural Gymnasium.

► “Dead or Alive 2023”

Luego de seis meses de ausencia por lesión, U-T volvió al ring. El nativo de Aichi regresó y recibió una atronadora ovación por sus esfuerzos.

Jason Lee obtuvo la primera defensa del Campeonato Open the Brave Gate doblegando a Dragon Día, quien tuvo una actuación destacada. Día sobrevivió a un Maximum Driver del campeón, pero no pudo salir del Tornado de Hong Kong, lo que aseguró la victoria de Lee.

En choque de parejas, Naruki Doi y Ultimo Dragon dieron cuenta de Z-Brats (Diamante y H.Y.O). Este fue un episodio más del encono que sostienen Diamante y Ultimo Dragon y que se perfila peligrosamente al duelo de máscaras. Hacia el final de la lucha, Último Dragón arrancó la máscara a Diamante después de que H.Y.O pateara al veterano luchador. Diamante, sin máscara, no pudo salvar a H.Y.O del castigo combinado de Doi seguido de La Magistral de Último Dragón.

GOLD CLASS (Ben-K, BxB Hulk y Kota Minoura) aseguró la tercera defensa del Campeonato Open the Triangle Gate ante Natural Vibes (BIG BOSS Shimizu, Kzy y Strong Machine J). BxB Hulk fue una presencia predominante a lo largo del combate, aunque fue Minoura el encargado de la definición.

Luego de una agotadora lucha por el Campeonato de Peso Completo GHC un día antes, Naomichi Marufui llegó a Dragon Gate para un duelo especial al lado de Dragon Kid midiéndose ante YAMATO y Yuki Yoshioka. Kid fue el que llevó el equipo a cuestas, aunque al final, Marufuji rindió a Yoshioka para salir con la mano en alto.

Kongo (Kenoh y Shuji Kondo) hizo la primera defensa exitosa del Campeonato Open the Twin Gate. Kenoh no tuvo contemplaciones con Ishin, y aprovechando su mayor experiencia, desató la violencia. El final se dio cuando Ishin intentaba una recia ofensiva y quería someter a Kondo, pero Kenoh saltó de la cuerda superior y conectó su característico doble pisotón en el pecho de Ishin, repitió la dosis y todo acabó para los retadores.

Exactamente dos años después de que Madoka Kikuta sufriera su derrota más dolorosa ante Shun Skywalker, ambos volvieron a reencontrarse sobre el ring para disputarse el Campeonato Open the Dream Gate. Ya no es el jovencito tímido que terminó con un hombro lesionado, esta vez se mostró aguerrido, resultando una lucha emocionante y agotadora, que concluyó con tres potentes Lariats. No sólo cobró venganza de Shun Skywalker, es también el monarca más joven en la historia del título, con 23 años y lo hizo a los 2 años y 11 meses después de su debut.

Para el cierre del evento, Madoka Kikuta señaló que Shun Skywalker, Ben- K, Kota Minoura, Strong Machine J y Yuki Yoshioka son los New Big 6, la mueva generación que dominará Dragon Gate.

Los resultados completos son:

Dragon Gate “DEAD OR ALIVE 2023”, 05.05.2023

Aichi Prefectural Gymnasium

Asistencia: 2,710 Espectadores

1. U-T Return Match: Kagetora y Kaito Nagano vencieron a U-T y JACKY “FUNKY” KAMEI (9:58) con la Gurumakakari de Kagetora sobre U-T.

2. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda y Mochizuki Junior derrotaron a Don Fujii, Takashi Yoshida, Problem Dragon y Minorita (8:26) con un Diving Elbow Drop de Kanda sobre Dragon.

3. Open the Brave Gate Title: Jason Lee (c) venció a Dragon Dia (11:41) con un Hong Kong Tornado defendiendo el título

4. Ultimo Dragon y Naruki Doi derrotaron a Diamante y H.Y.O (7:42) con La Magistral de Ultimo sobre H.Y.O.

5. Open the Triangle Gate Title: Kota Minoura, BxB Hulk y Ben-K (c) vencieron a Kzy, BIGBOSS Shimizu y Strong Machine J (13:13) con un Engranaje de Minoura sobre Machine J defendiendo el título

6. Special Tag Match: Naomichi Marufuji y Dragon Kid derrotaron a YAMATO y Yuki Yoshioka (13:40) con un Modified Cradle de Marufuji sobre Yoshioka.

– Naomichi Marufuji venció a Konomama Ichikawa (2:07) por detención arbitral (Hook Kick).

7. Open the Twin Gate Title: Kenoh y Shuji Kondo (c) derrotaron a KAI e ISHIN (11:15) con un P.F.S de Kenoh sobre ISHIN (1st defense) defendiendo el título

8. Open the Dream Gate Title: Madoka Kikuta venció a Shun Skywalker (c) (23:16) con un Rolling Lariat – conquistando el título.