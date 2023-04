Dragon Gate se declara lista para su gran evento «Dead or Alive 2023» donde se expondrán cuatro títulos.

► Cartel «Dead or Alive 2023»

La función tendrá lugar el 5 de mayo en el Aichi Prefectural Gymnasium y se ha programado ocho combates de gran nivel.

Jason Lee hará la primera defensa del Campeonato Open the Brave Gate, respondiendo al reto de Dragon Día.

Ultimo Dragon y Naruki Doi sostendrán un choque especial de parejas contra Diamante y H.Y.O de Z-Bratz.

GOLD CLASS (Ben-K, BxB Hulk y Kota Minoura) expondrán por tercera ocasión el Campeonato Open the Trinagle Gate, contra Natural Vibes (Kzy, BIGBOSS Shimizu y Strong Machine J).

Sigue un duelo de parejas con YAMATO y Yuki Yoshioka asociándose en dueto ante Naomichi Marufuji de NOAH, quien une fuerzas con Dragon Kid.

Kongoh (Kenoh y Shuji Kondo) de NOAH pondrán en juego el Campeonato Open The Twin Gate ante Z-Bratz (KAI e Ishin), quienes tienen la encomienda de devolver el título a casa.

En la gran estelar, Shun Skywalker pondrá a prueba a Madoka Kikuta en la confrontación que sostendrán por el Campeonato Open the Dream Gate. Esta será la segunda vez en su segundo reinado que Skywalker exponga el título.

El cartel completo queda así:

Dragon Gate «DEAD OR ALIVE 2023», 05.05.2023

Aichi Prefectural Gymnasium

1. U-T Return Match: U-T &y JACKY «FUNKY» KAMEI vs. Kagetora y Kaito Nagano

2. Masaaki Mochizuki, Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda y Mochizuki Jr.vs. Don Fujii, Takashi Yoshida, Mondai Ryu y Minorita

3. Open The Brave Gate Title: Jason Lee (c) vs. Dragon Dia

4. Ultimo Dragon y Naruki Doi vs. Diamante y H.Y.O

5. Open The Triangle Gate Title: Kota Minoura, BxB Hulk y Ben-K (c) vs. Kzy, BIGBOSS Shimizu y Strong Machine J

6 Special Tag Match: YAMATO y Yuki Yoshioka vs. Naomichi Marufuji y Dragon Kid

7. Open The Twin Gate Title: Kenoh y Shuji Kondo (c) vs. KAI e ISHIN

8. Open The Dream Gate Title: Shun Skywalker (c) vs. Madoka Kikuta