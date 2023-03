Dragon Gate: “Champion Gate 2023 in Osaka” Día 1

“Champion Gate 2023 in Osaka” fue la primera de dos funciones que Dragon Gate presentó en el EDION Arena Osaka.

► “Champion Gate 2023 in Osaka”

En batalla de cuatro contra cuatro, D’courage (Dragon Dia, Madoka Kikuta y Yuki Yoshioka) y Dragon Kid superaron a Eita, Genki Horiguchi, Naruki Doi y Takashi Yoshida. Fue una rápida refriega que Yoshioka definió con su Frog Splash.

Tras varios intentos, Jason Lee finalmente conquistó un título individual. En su lucha por el Campeonato Open The Brave Gate superó a Minorita, quien hacía su primera defensa. Con este resultado, Jason Lee se convirtió en el monarca 47 en la historia del cetro.

Gold Class hizo la primera defensa del Campeonato Open the Triangle Gate pasando sobre M3K (Mochizuki Jr., Susumu Mochizuki y Yasushi Kanda) luego de que Ben-K cubriera a Mochizuki Jr con un Masakari Jackhammer.

Los resultados completos son:

Dragon Gate “CHAMPION GATE 2023 IN OSAKA”, 04.03.2023

EDION Arena Osaka #2

Asistencia: 455 Espectadores

1. Kzy, BIGBOSS Shimizu y Strong Machine J vs. Shun Skywalker, KAI e H.Y.O – finalizó en empate tras concluir el tiempo límite (15:00).

2. YAMATO venció a Ko no Mama Ichikawa (0:28) con un Cross Armbreaker.

2a. YAMATO derrotó a Ko no Mama Ichikawa (5:41) por KO.

3. Masaaki Mochizuki y Don Fujii vencieron a Kaito Nagano y Yoshiki Kato (11:43) con un Gedo Clutch de Fujii sobre Kato.

4. Dragon Kid, Yuki Yoshioka, Dragon Dia y Madoka Kikuta derrotaron a Genki Horiguchi, Naruki Doi, Eita y Takashi Yoshida (7:44) con un Frog Splash de Yoshioka sobre Horiguchi.

5. Open The Brave Gate Title: Jason Lee venció a Minorita (c) (11:49) con un Maximum Driver – conquistando el título .

6. Open The Triangle Gate Title: Kota Minoura, Ben-K y BxB Hulk (c) derrotaron a Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda y Mochizuki Jr. (16:58) con la Masakari de Ben-K sobre Jr. defendiendo el título