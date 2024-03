Downstait da otra pista de que tocarían la canción de Cody Rhodes en WrestleMania

Como lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, hace poco, los miembros de la banda Downstait, que es la que creó el famoso tema Kingdom, a petición de Cody Rhodes, y que le ha servido de tema de entrada desde que dejó WWE hace unos años y mejoró su personaje, han estado dando indicios de que podrían tocar el tema de entrada de Cody Rhodes en WrestleMania 40. Pues bien, ahora parece ser que dieron otra pista de que esto será realidad a través de sus redes sociales.



Ahora, a tan solo una semana de WrestleMania, la banda ha publicado un enigmático mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en donde se escucha la canción Kingdom en video durante unos segundos. El mensaje tiene las letras de inicio de la canción y hay una fecha, que es el 5 de abril de 2024.

Pues bien, en redes sociales esto ha causado sensación y muchos fanáticos aseguran que en ese día se revelará o una nueva versión de la canción de Cody o el que la banda tocará Kingdom en WrestleMania 40. Amanecerá y veremos. Recordemos cómo la banda reveló el significado detrás de una de las profundas frases de la canción:

Do it all to get them off their feet…

4-5-24 pic.twitter.com/JSLpUqyLLG

— Downstait (@DownstaitBand) March 29, 2024