Donn Davis y la preocupación de Dana White con PFL

El fundador de la PFL, Donn Davis, está seguro de haber llamado la atención del director ejecutivo de la UFC, Dana White, con el último movimiento de su promoción.

Davis cree que las conversaciones sobre la adquisición de Bellator por parte de la PFL, que finalmente se hizo oficial el lunes, han preocupado a White y a la UFC. Con toda la nómina de luchadores de Bellator a su disposición, el acuerdo tiene el potencial de sacudir la industria de las MMA de una manera importante.

«Todo el mundo conoce a Dana lo suficientemente bien como para que sólo descarte las cosas que le preocupan, o simplemente no las comente», dijo Davis en «The MMA Hour». «No comentó nada sobre la PFL durante cuatro años porque no le preocupaba. Ha comentado mucho sobre la PFL en los últimos seis meses. Está preocupado».

Bellator y la PFL compitieron durante varios años, en los que cada promoción pretendía ser la número 2 del sector por detrás de UFC. Sin embargo, ahora combinadas, Davis cree que ese argumento ya no se sostiene. Cree que la fusión PFL y Bellator les sitúa como «colíderes» junto a la UFC.

«Lo que le preocupaba específicamente de Bellator son las métricas que pusimos en el comunicado de prensa«, explicó Davis. «El treinta por ciento de ese roster está clasificado entre los 25 primeros de los rankings de Fight Matrix. No se trata de que ‘Dana clasifique a sus hombres’. Donn clasifica a sus hombres’. Como saben, sólo hay un grupo que clasifica a todos los luchadores de forma independiente: Fight Matrix. El treinta por ciento de la lista de UFC es top 25 clasificado, y ahora nuestra empresa combinada de PFL y Bellator es el 30 por ciento. Lo mismo.

«Ahora, para el crédito de UFC, si nos fijamos en los cinco primeros en el mundo, todavía son dueños de los cinco primeros uno a cinco. Las llamadas tarjetas de pago por evento, no podríamos competir con ellos ahora mismo, por eso sólo vamos a tener dos, y ellos tienen 12. Pero si usted dice que voy a encender la televisión en ESPN el sábado por la noche, o voy a sintonizar el viernes por la noche para ver este Bellator International Series o PFL, nuestras tarjetas van a ser mejores «.