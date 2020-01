Donald Cerrone: «Si gano en UFC 246 Le daría la revancha a McGregor»

Donald Cerrone cree que UFC 246 no será la última vez que pelee con Conor McGregor. «Cowboy» ha estado esperando esta pelea de McGregor durante años, ya que incluso pidió que se completara en UFC 196 cuando el irlandés necesitaba un oponente. En última instancia, Nate Díaz consiguió esa pelea y luego una revancha posterior que resultó en pagos masivos para ambos hombres.

Entonces, si Cerrone se sale con la suya, vencerá a McGregor el sábado y, al igual que Díaz, le dará a «Notorious» una revancha inmediata.

«Hey, claro. Lo haría porque no me importa. El que nunca me importa. Siempre es el cuándo y el dónde. Lo escuché ayer hablando de que abril suena gratis, o abril, marzo, cualquiera que sea el que dijeron me parece bien. Me encantaría volver y entrar allí en marzo. Entonces, sí haría una revancha inmediata«.