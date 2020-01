Últimamente hemos estado hablando bastante de qué está pasando con Humberto Carrillo, siempre teniendo claro que su ausencia no se debe a una lesión ni nada parecido. El luchador mexicano entró a la primera plana nada más llegar a Raw, hasta el punto de que muchos empezaban a situarlo como uno de los grandes técnicos del futuro en WWE. Pero de un día para otro ha abandonado la programación de la empresa. Hace más de un mes que no aparece en televisión, el mismo tiempo que hace que no lucha.

Esto nos ha llevado a pensar que Vince McMahon podría haber puesto fin al impulso a Carrillo, lo cual ha provocado muchas críticas, también de personas dentro de la compañía como Ember Moon. Pero traemos nueva información que tranquilizará a todos.

► Humberto Carrillo vs Andrade: nada ha acabado

Bajo la reciente edición del boletín Wrestling Observer, Dave Meltzer informa:

«Andrade vs Humberto Carrillo estaba siendo construido alrededor del Campeonato de los Estados Unidos, pero antes Andrade tendrá una lucha de escaleras con Rey Mysterio. Carrillo debería volver pronto para continuar con esa historia. Pero no está claro si estará en Royal Rumble».

Y continúa centrado en Mysterio:

«Se suponía que Mysterio sería el compañero de Kevin Owens y Samoa Joe (contra Seth Rollins y AOP), pero ahora está trabajando a corto plazo con Andrade hasta que acaben con eso. Originalmente, y no parece que eso cambiara, el plan es que Andrade y Carrillo tengan una larga e importante rivalidad con el Campeonato de los Estados Unidos en medio con la intención de que ambos se conviertan en estrellas latinas».

Todavía está previsto que ambos compatriotas continúen enfrentándose, por lo que Carrillo no irá a ninguna parte. De hecho, fuera del informe de Meltzer, podríamos especular con que volverá el lunes precisamente para favorecer a Mysterio en el combate de escaleras. La trama podría continuar entre los tres aunque el enmascarado fuera el Campeón de Estados Unidos en forma de Triple Amenaza.

Queremos señalar la cuestión de que Carrillo no está lesionado porque sí que es verdad que después de la paliza que le dio Andrade la última vez que se vieron WWE lanzó un comunicado de que iba a ser evaluado médicamente. Pero eso fue solo una forma de continuar con la historia, de vender, como suele decirse, el ataque. Por lo que sabemos, el regiomontano se encuentra perfectamente.