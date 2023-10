Don Callis: «Mi familia es la mejor de la historia»

Don Callis se tomó en serio su separación de The Elite y está creando una de las facciones más poderosas de la lucha libre profesional actual. Hasta ahora, ha sumado como sus representados a Konosuke Takeshita, Will Ospreay, Sammy Guevara y posiblemente Kyle Fletcher, que está buscando su sitio en AEW mientras su compañero de equipo en Aussie Open, Mark Davis, se recupera de su lesión. Posiblemente porque anoche, en Rampage, pareció convencerlo después de su derrota ante Takeshita cuando el británico atacó a The Alpha y Hobbs con una silla y fue detenido por Callis.

Una de las facciones más poderosas del pro wrestling en la actualidad, sin lugar a dudas, pero para hablar de la historia mejor epserar un poco más de tiempo. Eso pensaría cualquiera habida cuenta de lo poco que lleva en funcionamiento la agrupación, sin embargo, su líder ya que cree son la familia más impresionante que el negocio ha visto nunca.

Takeshita, Hobbs, Ospreay, Guevara and now my precocious young apprentice Kyle Fletcher. Never has so much young incredible talent been assembled in one family. We are the most impressive wrestling family in history. You cannot name one family that is even close https://t.co/YNTbGdAQBU

— The Invisible Hand (@TheDonCallis) October 28, 2023