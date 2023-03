Dominik Mysterio: “Me preocupo cuando mami lo dice”

Lo de Dominik Mysterio es bastante impresionante. También lo de Rhea Ripley pero ella tenía más experiencia y ha tenido más éxito, lleva más tiempo demostrando de lo que es capaz. Aunque no deja de ser sorprendente que solo tenga 26 años. Pero en el caso de ‘Dom Dom’, como lo llama ella cariñosamente, ya impactó con su talento luchístico cuando hacía equipo con su padre, Rey Mysterio, pero ahora, como rudo, se ha convertido en una estrella más grande, en uno de los principales atractivos de la programación semanal de la WWE, e incluso ha pasado por encima de Finn Bálor y Damian Priest.

> El cambio de Dominik Mysterio

El joven luchador ha cambiado mucho desde que se unió al Judgment Day, así como la opinión del resto del mundo ha cambiado hacia él, también en lo relativo a su aspecto, que de la misma manera es distinto. Pero, ¿a él le importa? Esto le preguntaron recientemente en Fightful y Dominik contestó diciendo que solo lo hace cuando se lo dice ‘mami’, como llama él a Rhea Ripley.

“La gente me mira diferente. Sobre todo por la forma en que me visto y el pelo largo. La gente puede pensar que no me importa, pero a veces sí, pero solo cuando mami me dice que debería hacerlo. Aparte de eso, realmente no me importa”.

> Dominik Mysterio en prisión

El hijo del enmascarado más grande de la historia también habló de su breve tiempo en prisión, mencionando nuevamente a la luchadora:

“Nadie quiere estar [en la cárcel], pero una vez que llegas a un espacio cómodo donde es como que puedes tomar tus propias decisiones, no importa dónde estés, ¿verdad? Para mí, en este punto, siento que donde sea que esté mami, tengo que estar yo. [Y sobre cómo comportarse entre rejas dice] Encuentras al tipo más grande allí y haces lo que tienes que hacer“.

¿Te gusta lo que están haciendo Dominik Mysterio y Rhea Ripley?